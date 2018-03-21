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Де в Європі найдешевші вареники: підрахунки аналітиків

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В Україні вареники найдешевші
В Україні вареники найдешевші

Ціна продуктів, з яких можна зліпити вареник, в Україні найнижча, порівняно з іншими європейськими країнами. Однак кількість порцій, які можна придбати на зарплатню, в нашій країні найменша.

До такого висновку дійшли аналітики експертної організації Офіс ефективного регулювання BRDO, порівнявши "індекс вареника" у різних країнах за допомогою онлайн сервісу "Інфляційний барометр".

Вареники і Європа

В Україні вареник найдешевший. Проте, ми можемо дозволити собі купити найменшу їх кількість. У Фінляндії, наприклад, за свою зарплатню жителі можуть купити 1 482 порції, у Німеччині 1 409, у Польщі 836. А у нас на середню зарплату можна купити лише 271 порцію вареників, за даними Держстату. І 212 порцій за даними торговельних мереж,
– уточнив голова BRDO Олексій Гончарук.

Ціни у Європі та Україні

Також Офіс порівняв відповідні показники для українських регіонів. Найвищий рівень відповідної купівельної спроможності в Києві, аутсайдером є Чернігівська область.

У регіонах західної України складові вареника є найдешевшими, особливо на Тернопільщині, але це збалансовують і невисокі зарплати. Найгірша ситуація в областях, що оточують столичний регіон. Близькість до Києва "сприяє" швидшому відтоку більш кваліфікованих кадрів і гальмує зростання зарплати на місцях, а ціни там, у свою чергу, значно вищі за західноукраїнські.

Ціна на вареники в регіонах України

На онлайн сервісі також доступний інфляційний калькулятор, що дозволяє оцінити, як з часом змінювалися ціни в країні.

Що таке "Інфляційний барометр": це онлайн сервіс, який автоматично збирає дані з відкритих джерел (Держстат, НБУ, Світовий банк, Євростат) та представляє їх у зручному вигляді:
- динаміка цін на споживчому ринку в регіонах оновлюється кожні два тижні;
- динаміка цін в онлайн-магазинах оновлюється щодня;
- індекси споживчих цін актуалізуються кожного тижня.

Теги: Новини України Ціни на гречку статистика Європа
Джерело: 24 Канал
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