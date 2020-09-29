Дебати Трампа і Байдена: капітан ВМС США розповів про очікування американців
Президент США Дональд Трамп і його головний конкурент на виборах Джозеф Байден 29 вересня вночі проведуть публічні дебати. За словами капітана ВМС США у відставці Гаррі Табаха, американці очікують конструктивних дебатів.
В ефірі 24 каналу він також відзначив, що прихильники кожного з кандидатів мають свою очікування.
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"Республіканці і трампісти очікують, що Трамп просто порве Байдена, оскільки в нього гострий язик і доволі гострий розум", – пояснив Гаррі Табах.
Натомість демократи, прихильники Джо Байдена, сподіваються, що він не зіб'ється, зможе все-таки витягнути ці дебати, не буде плутати речі і не буде затинатись.
На думку капітана ВМС США першого рангу у відставці, всі нормальні американці очікують саме конструктивних дебатів.
Але кожен буде, звісно, як у політиці, тягнути ковдру на себе і критикувати опонента,
– підсумував Гаррі Табах.
Оновлені рейтинги напередодні виборів у США
Наразі за Трампа готові проголосували 45% американців, за Байдена – 47%. Такі дані свідчать про те, що підтримка чинного президента зросла на 3%, у порівнянні з серпнем. Водночас Байден навпаки втрачає симпатії населення. За останній місяць – на 2%.
Коли відбудуться дебати між Трампом і Байденом
Кандидати у президенти США мають дебатувати тричі. Президентські дебати відбудуться:
- 29 вересня – у Клівленді, штат Огайо;
- 15 жовтня – у Маямі, штат Флорида;
- 22 жовтня – у Нешвілі, штат Теннессі.
Гаррі Табах про очікування американців напередодні дебатів у США: відео