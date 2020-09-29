Президент США Дональд Трамп і його головний конкурент на виборах Джозеф Байден 29 вересня вночі проведуть публічні дебати. За словами капітана ВМС США у відставці Гаррі Табаха, американці очікують конструктивних дебатів.

В ефірі 24 каналу він також відзначив, що прихильники кожного з кандидатів мають свою очікування.

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"Республіканці і трампісти очікують, що Трамп просто порве Байдена, оскільки в нього гострий язик і доволі гострий розум", – пояснив Гаррі Табах.

Натомість демократи, прихильники Джо Байдена, сподіваються, що він не зіб'ється, зможе все-таки витягнути ці дебати, не буде плутати речі і не буде затинатись.

На думку капітана ВМС США першого рангу у відставці, всі нормальні американці очікують саме конструктивних дебатів.

Але кожен буде, звісно, як у політиці, тягнути ковдру на себе і критикувати опонента,

– підсумував Гаррі Табах.

Оновлені рейтинги напередодні виборів у США

Перед дебатами соціологи провели опитування . Чинний президент США Дональд Трамп відстає від Джо Байдена на 2%. Про це пише видання The Hill з посиланням на соцопитування Harvard CAPS-Harris Poll.

Наразі за Трампа готові проголосували 45% американців, за Байдена – 47%. Такі дані свідчать про те, що підтримка чинного президента зросла на 3%, у порівнянні з серпнем. Водночас Байден навпаки втрачає симпатії населення. За останній місяць – на 2%.

Коли відбудуться дебати між Трампом і Байденом

Кандидати у президенти США мають дебатувати тричі. Президентські дебати відбудуться:

29 вересня – у Клівленді, штат Огайо;

15 жовтня – у Маямі, штат Флорида;

22 жовтня – у Нешвілі, штат Теннессі.

Довідка. Президентські вибори у США відбудуться 3 листопада 2020 року й будуть 59-ми в історії країни.

Гаррі Табах про очікування американців напередодні дебатів у США: відео