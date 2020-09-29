За місяць до виборів президента в США, в гонці впевнено лідирує демократ Джо Байден з відривом в 10%. І це погана новина не тільки для Трампа. Росії на посту президента Америки вигідніший Трамп, тому в Кремлі занервували і намагаються домовитися з Вашингтоном.

Почему Кремль панически боится победы демократа в США и что ждет Россию при президенте Джо Байдене – в блоге Теории заговора на 24 канале.

Цікаво Занепад американської демократії: Трамп проти Байдена

Трамп уверенно теряет позиции на предстоящих выборах. А последняя публикация New York Times о том, что нынешний президент около 10 лет не платит федеральные налоги, только ускорит падение рейтинга. Уж слишком щепетильная это тема для американских налогоплательщиков. И в Кремле это понимают, поэтому последние действия Владимира Путина всё больше указывают на то, что он боится сценария "Белый дом без Дональда Трампа".

Чего только стоит последний призыв Путина подписать некие гарантии между США и Россией о взаимном невмешательстве в дела друг друга, а если говорить прямо – подписать пакт о ненападении.

Вероятно, таким образом в Кремле пытаются пойти на опережение и обезопасить себя на случай возможной победы демократа Джо Байдена. Ведь наперед очевидно – дружеские отношения с Байденом Путину выстроить не удастся.

Параллельно Кремль снова пытается запустить свои щупальца в предстоящие американские выборы. На прошлой неделе директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что Россия проводит очень активную кампанию по очернению Байдена и пытается посеять разногласия на политической арене США, которая и без того расколота на два лагеря.

Почему пришествия Байдена так боятся в Кремле

Враждебное отношение Байдена к Путину имеет долгую историю. В 2009 году, после войны спровоцированной Россией в Южной Осетии, именно Байден предложил перезагрузить отношения "Вашингтон-Кремль". Именно тогда, с подачи Байдена, госсекретарь США Хиллари Клинтон торжественно вручала Сергею Лаврову символический подарок – красную кнопку, символизирующую "перезагрузку". Тогда же НАТО возобновил отношения с Россией.



Красная кнопка Лаврову / Фото New York Post

Но свою ошибку Джо Байден понял достаточно скоро. Уже в 2011 году, во время визита в Москву, в качестве вице-президента США, Байден фактически плюёт в лицо Путину и заявляет, что последнему больше не стоит даже баллотироваться на пост президента России. Это был тяжелый урок для Байдена, который он точно не забыл.

В отличие от Трампа, который как раз пытается наступить на грабли Байдена и снова попробовать "перезагрузить" отношения с Россией. Именно поэтому заявления Байдена в адрес Кремля сегодня звучат достаточно резко.

Санкции против окружение Путина

Байден уже предупредил, что в случае вмешательства Кремля в американские выборы, он расценит это как, цитирую: "иностранное вмешательство и враждебную акцию против Америки". И первый удар демократы Байдена наносят уже сегодня – на прошлой неделе в Сенате зарегистрировали законопроект о так называемом пакете санкций за отравление оппозиционера Алексея Навального.

Но отравление лишь повод. Инициаторы законопроекта призывают проверить, не нарушает ли Россия сегодня договор о нераспространении химического оружия. Это позволит Байдену, уже в первые дни президентства жестко наказать окружение Путина за нарушение международного права.

Кроме того, в Сенате хотят раскрыть факты коррупции Путина и его окружения и заморозить все их активы в США. И это прямая отсылка к другому законопроекту, разработанному также демократами еще в 2017 году "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Он подразумевает заморозку всех активов Кремля в Америке, отказ от сотрудничества в промышленных масштабах.

А это, по оценкам экспертов около триллиона долларов. До сегодня Трамп частично сдерживал действие закона. Но, фактически, если он заработает в полную силу, США полностью отвернутся от России и признают её своим прямым противником. Со всеми вытекающими.

Робота с союзниками

Байден обещает, что, став президентом, он будет делать то, что отказывается делать Трамп – "работать с союзниками и партнерами, чтобы привлечь путинский режим к ответственности за совершенные преступления".



Джо Байден / Фото Flickr

Что это значит для Кремля? Сегодня отношения между Евросоюзом и США достаточно напряженные, что не позволяет вести общий фронт против Кремля. Байден дает сигналы, что готов сгладить углы и улучшить отношения с Германией, Францией и Польшей и автоматически прекратить борьбу с Евросоюзом, которую сегодня ведет Трамп.

Это позволит Западу сформировать единую линию поведения в отношениях с Россией. И сегодня никто не строит иллюзий относительно того, какими будут эти отношения. Кроме санкционного давления, страшилки Кремля про танки НАТО у границ России вполне могут стать реальностью.

На сегодня остается две проевропейские страны, которые не входят в состав НАТО, но являются частью кольца вокруг России – Украина и Грузия. И Байден еще в 2009 году выступал за вхождение обеих в состав альянса. Остальные – Эстония, Латвия, Литва и Польша, после обострения кризиса в Беларуси, поддерживаемого Путиным, совсем не против усилить свою обороноспособность.

На сегодня размещение новых баз НАТО в Европе тормозит лишь разногласие в рядах Альянса, ведь Трамп требует от ЕС выделять больше денег на коллективную оборону. Да еще и угрожает выйти из НАТО. Конструктива это не добавляет. И Байден может пойти иным путем – усиления позиций НАТО в Восточной Европе.

Байден и Украина

К тому же, и это третье, около месяца назад Байден послал вполне однозначный сигнал. На посту президента он даст понять Кремлю, что пора уходить с Оккупированного Донбасса и Крыма. Мол, цитирую: "Украина получит необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе летальное вооружение".

Да, это пока всего лишь слова, но это сигнал для Путина – Байден не намерен вести с ним какие-то переговоры и торговаться по украинскому вопросу. Позиция давно и четко обозначена. И даже если Украина в НАТО не войдет, она и без этого может получить вооружение.



Владимир Путин / Фото ТАСС

Плюс история с отравлением Навального фактически открывает дверь для открытой поддержки и инвестиций в российскую оппозицию. А это может сильно раскачать лодку Путина и разрушить вертикаль его власти.

Российское вмешательство в выборы

Байден точно не забыл российское вмешательство Кремля в выборы 2016 года и проигрыш демократки Хиллари Клинтон. Ведь именно демократы считают себя главной жертвой предполагаемого взлома их серверов и поддержку Трампа Москвой. Банальное чувство мести может заставить Байдена так или иначе действовать во вред России.

К тому же Путину Трамп более понятен и ближе по духу, если можно так сказать: он эмоционален, он националист и он склонен к авторитаризму. Путин банально знает за какие струны Трампа подергать и на какие кнопки нажать.



Дональд Трамп / Фото Getty images

Отсюда, например, призыв Трампа вернуть Россию в большую восьмерку. А если учесть, что Трамп в последнее время со всё более грозной критикой обрушивается на Китай и именно его называет чуть ли не врагом номер один, то неудивительно, что Кремль перестал быть объектом первостепенной ярости Вашингтона.

Да и сам Трамп сегодня создает почву для грязной предвыборной дезинформации со стороны Кремля – он фактически прямо заявил, что мирно не отдаст власть, если голосование по почте не отменят и он проиграет. Это дает почву российской пропаганде уже сегодня называть результаты еще не состоявшихся американских выборов – нелегитимными.

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Кто в итоге станет 46 президентом США, решать американцам. Но Кремль уже сегодня пытается наперед обезопасить себя от последствий избрания Байдена – призывает к гарантиям невмешательства, наращивает влияние на Евросоюз и просит снять с России санкции во благо всего мира.