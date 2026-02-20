Покровськ окупований на 95%: військовий експерт відповів, що буде, коли ЗСУ відійдуть від міста

Аналітики Deep State повідомляють, що ворог захопив 95% Покровська на Донеччині. Важка ситуація в районі міста спостерігається понад рік. Тактика противника полягала у тому, аби притиснути українські фланги навколо Покровська й Мирнограда, створивши "підкову" і зосередивши там ударний кулак.

По це в етері 24 Каналу зазначив військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, підкресливши, що ворог максимально ускладнив логістику СОУ, застосовуючи дрони й артилерію для ударів.

Дивіться також Росіяни стали заручниками своєї тактики, – майор НГУ про бої біля Покровська

Куди росіяни можуть сунутись після Покровська?

У міські бої російські окупанти спочатку вв'язувалися вкрай обережно, але, як розповів військовий експерт, протягом останніх 3 – 4 місяців саме в такий спосіб вони видавлюють українську оборону. Нарожний констатував, що СОУ не змогли покращити логістику, розтиснути умовні "кліщі", аби ефективно утримувати Покровськ.

Зараз ситуація виглядає так, що основні панівні висоти під контролем росіян. Це питання часу, коли нам доведеться відходити, якщо не буде ухвалене стратегічне рішення. Я маю величезні сумніви, що ми зараз кинемо резерви на те, аби в міських боях відбивати Покровськ,

– озвучив Нарожний.

Військовий експерт пояснив, що Донбас – це степ, там не посадки чи ліси, де є дерева. Тримати оборону посеред чистого поля, з його слів, СОУ не можуть. Просто викопати там окопи й зосередити піхоту – не вихід із ситуації, вона стане мішенню і лише питання часу, скільки там протримається.

Він пояснив, що треба шукати місця, де є ліси чи населені пункти й тримати оборону саме там. Якщо українські війська будуть відступати від Покровська, то, з його слів, доведеться йти доволі далеко, на відстань 7 кілометрів.

Якщо нам доведеться відійти від Покровська і Мирнограда, це означає, що росіяни вирівняють лінію фронту (зараз вона на мапі крива). З цих 150 тисяч окупантів, які зараз штурмують Покровськ, залишаться 30, які утримуватимуть цю ділянку. А ті 120, які вивільняться, будуть перекинуті на інший напрямок,

– зазначив Нарожний.

Військовий експерт прогнозує, що вони будуть спрямовані в бік Костянтинівки й завданням цих ворожих військ буде штурм Краматорська і Слов'янська. З його слів, саме на цій ділянці фронту може бути наступний наступ Росії.

Яка ситуація біля Покровська: дивіться на карті

Зауважте! Військовий оглядач із Ізраїля Давид Шарп теж вважає, що якщо СОУ будуть вимушені відійти з Покровська, то російська армія може піти у бік Слов'янсько-Краматорської агломерації за умови, якщо в неї на той час буде достатньо сил та засобів. Він також наголосив, що для окупантів ключовою метою є взяття Костянтинівки й Дружківки. Проте підкреслив, що разом з Донеччиною нині для Путіна в пріоритеті стоїть і Запорізька область. Росіяни прагнуть взяти під контроль Оріхів та наблизитися потім до Запоріжжя.

Що відбувається на Покровському напрямку?