Це поки не криза: аналітик пояснив, що в Росії відбувається з пальним

Росіяни через регулярні дронові атаки на НПЗ відчувають проблеми з пальним. На певних АЗС діють ліміти, а на деяких бензину немає взагалі. Попри те, що є ознаки паливної кризи є, все-таки зарано її констатувати, це радше дефіцит пального.

Таку думку у розмові з 24 Каналом висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, підкресливши, що навіть сьогодні росіяни можуть придбати бензин, але в обмеженій кількості.

Дивіться також Мучитиметься щонайменше пів року: коли Росія найбільше потерпатиме від нестачі пального

Дефіцит бензину: як Росія намагається розв'язати проблему?

Росія обіцяє населенню покращити ситуацію з наявністю бензину на АЗС шляхом імпорту. Закупівлі пального здійснюватимуться в Білорусі та Індії. Клочок нагадав, що країна-агресорка і минулого року займалась імпортом нафтопродуктів з різних держав, але в меншому обсязі – орієнтовно в 1,5 раза.

Росіяни розв'язували цю проблему і нині також робитимуть це. Вони відновлюватимуть заводи. Ця історія в Росії з дефіцитом пального може бути назавжди лише в тому випадку, якщо вона не відновить свої нафтопереробні можливості. Вона рухається до цього. Це для неї виклик,

– зазначив Клочок.

Детальніше про ситуацію з пальним в Росії: дивіться у відео

Серед російського населення наростає паніка

Ситуація довкола постійних атак по російських НПЗ та як наслідок нестача пального сіє паніку серед населення в Росії та на окупованих нею територіях, зокрема у Криму. Зі слів керівника Центру громадської аналітики, ця паніка не має тотального характеру, але дедалі поширюється.

"Суперечки між росіянами, які виникають, загострюють питання доцільності війни. У зв'язку з прильотами по виробничих потужностях, які залучені до ВПК, але через роботу РЕБ, коли БпЛА потрапляють у приватні будинки, росіяни тепер чітко усвідомлюють, що війна прийшла і на їхню територію. Вона має дзеркальний характер", – наголосив Клочок.

Такий розвиток подій, на думку керівника Центру громадської аналітики, допомагає Україні змінити дискурс у світі щодо прискорення переговорного процесу. Ситуація довкола нього непроста, але певні сигнали з Кремля нині лунають.

Путін зараз, наче загнаний щур, намагається щось вдіяти (ядерні погрози, активність Білорусі, диверсії проти країн Балтії) та вирівняти для себе ситуацію. Клочок нагадав, що вже одного разу російський диктатор був у подібному становищі після успішної Харківської операції у 2022 році. Однак тоді він оголосив в Росії часткову мобілізацію. Можливо, цьогоріч теж вдасться до такого кроку.

Хто сказав, що він не здатний це повторити? Може. Він до цього активно готується. Це може бути після виборів до Держдуми Росії,

– припустив Клочок.

Повертаючись до теми нестачі пального в росіян, керівник Центру громадської аналітики підкреслив, що варто розуміти, що в Росії є влада і хоч вона тоталітарна, але намагається покращити ситуацію і певні результати, з його слів, досягає. Він також додав, що ворог діє дзеркально й атакує українські АЗС, аби теж створити Україні проблеми з пальним.