В Україні тільки готуються ухвалювати бюджет на 2021 рік, але проблеми вже розпочались. За оптимістичним прогнозом Кабміну дефіцит бюджету у наступному році складе близько 279 мільярдів гривень. А рівень інфляції закладено на рівні 7,3%. Зараз уряд активно шукає спосіб залатати "дірки" у майбутньому бюджеті.

Рятівною опцією міг би стати черговий транш від МВФ. Проте наразі західні партнери налаштовані досить скептично і дають чіткі сигнали. Про це розповіли кореспонденти 24 каналу.

Важливо Боррель сказав Зеленському, що ЄС – не банкомат для України і згадав про олігархів

"Те, на що наразі ми можемо орієнтуватися і намагатися зробити, – це до кінця року отримати транш МВФ. Найімовірніше, як і у 2018 році, буде прив'язаний до ухвалення бюджету. Нацбанк фактично повернувся у ситуацію 2015 року, в якій він вже був, коли кредит довіри від МВФ потрібно здобувати практично "з нуля". І, як показує практика, на це йде приблизно 6 – 9 місяців", – пояснив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

Ще один шлях до залучення нових коштів

Амністія капіталів або іншими словами – держава має намір запропонувати людям вивести з тіні свої заощадження і легалізувати їх.

Голова парламентського комітету з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев заявив, що вже найближчим часом очікується президентський законопроєкт про податкову амністію. За підрахунками урядовців, в тіні українці зберігають приблизно 50 мільярдів доларів. Уряд сподівається залучити до бюджету хоча б 10 мільярдів.

Якщо ми хоча б один мільярд доларів зберемо з цього в державний бюджет, то це буде, як на мене, велике диво. Тому що нашим податковим органам не вірять, владі теж не вірять,

– повідомив народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк.

Заборона аукціонів

Ініціатива від уряду, яка радше призупинить надходження грошей до бюджету країни, – це заборона аукціонів з продажу державного майна. Заборона буде продовжуватись на період карантину, встановленого Кабміном.

Економіст Сергій Фурса зазначає, що в найближчі 2 – 3 місяці не передбачалось приватизації великих державних об'єктів. Тому на короткий термін така заборона не принесе жодних наслідків економіці. Але, загалом, він вважає, що приватизація держмайна була б хорошим знаком для іноземних інвесторів.

Я можу побачити дійсно тільки корупційний інтерес. Бо державні підприємства – це завжди велика годівниця. І завжди саботувалась велика приватизація і до Майдану і, особливо, після Майдану,

– розповів економіст Сергій Фурса.

"Тому що найбільше джерело корупції в державі – це державні підприємства. Їх треба дійсно продавати, щоб боротися з корупцією і давати сигнал інвесторам", – додав Фурса.

Читайте також Депутати відхилили пропозиції уряду Шмигаля щодо урізання бюджету: документ

Проте найголовніша проблема, на думку економістів, якщо уряд намагатиметься покрити дефіцит бюджету коштом друкарського верстата. Адже зважаючи на перелічені проблеми, нині залишається не так багато способів знайти швидко додаткові гроші для нормального функціонування держави.