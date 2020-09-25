У Європейському Союзі закликали президента Володимира Зеленського не сприймати їхню спільноту, як благодійну організацію. Натомість в ЄС наголосили, що хочуть допомогти в реформуванні країни.

Про свою розмову з президентом України Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель розповів у статті "Олігархи, корупція та COVID-19: про що я говорив із президентом Зеленським". Її опублікала "Європейська правда".

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Критика Борреля та поради Зеленському

Представник ЄС наголосив, що розраховує на те, що Україна скористається перевагами співпраці в межах Угоди про асоціацію та глибокої та всеохопної зони вільної торгівлі.

Також він доволі чітко висловився щодо фінансової допомоги з боку ЄС Україні.

Я вже сказав президенту, ЄС не є благодійною організацією або банкоматом. Лише українці власноруч можуть втілити реформи. Найкращим способом стабілізувати наш регіон сусідства є стабільна, заможна і демократична Україна,

– наголосив Боррель.

Гроші для України і свобода ЗМІ

Політик також нагадав, що Євросоюз допомагає Україні боротися з коронавірусною кризою, виділивши понад 190 мільйонів євро через ініціативу "Команда Європа" (Team Europe).

Він зауважив, що падіння ВВП України на 11,4% пов'язане не лише з кризою, спричиненою пандемією коронавірусу. За його словами, олігархи в Україні досі зберігають значний вплив і володіють більшістю національних телеканалів.

"Свобода інформації є киснем демократії, а незалежні ЗМІ мають вирішальне значення в зусиллях України щодо забезпечення стійкого інформаційного простору та активного громадянського суспільства", – зазначив дипломат.

Що відомо про візит Борреля в Україну

Верховний представник ЄС в іноземних справах Жозеп Боррель 22 вересня вперше після вступу на посаду прибув в Україну з офіційним візитом.

Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, головою МЗС Дмитром Кулебою та іншими політиками.

Очільник держави та глава дипмісії спілкувалися переважно про ситуацію на Донбасі. Окрім того, вони обговорили можливість створення додаткового переговорного майданчика щодо деокупації Криму.

Боррель також назвав Європейський Союз найбільшим, найпотужнішим і найнадійнішим партнером України.

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