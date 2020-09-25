Боррель сказав Зеленському, що ЄС – не банкомат для України і згадав про олігархів
У Європейському Союзі закликали президента Володимира Зеленського не сприймати їхню спільноту, як благодійну організацію. Натомість в ЄС наголосили, що хочуть допомогти в реформуванні країни.
Про свою розмову з президентом України Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель розповів у статті "Олігархи, корупція та COVID-19: про що я говорив із президентом Зеленським". Її опублікала "Європейська правда".
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Критика Борреля та поради Зеленському
Представник ЄС наголосив, що розраховує на те, що Україна скористається перевагами співпраці в межах Угоди про асоціацію та глибокої та всеохопної зони вільної торгівлі.
Також він доволі чітко висловився щодо фінансової допомоги з боку ЄС Україні.
Я вже сказав президенту, ЄС не є благодійною організацією або банкоматом. Лише українці власноруч можуть втілити реформи. Найкращим способом стабілізувати наш регіон сусідства є стабільна, заможна і демократична Україна,
– наголосив Боррель.
Гроші для України і свобода ЗМІ
- Політик також нагадав, що Євросоюз допомагає Україні боротися з коронавірусною кризою, виділивши понад 190 мільйонів євро через ініціативу "Команда Європа" (Team Europe).
- Він зауважив, що падіння ВВП України на 11,4% пов'язане не лише з кризою, спричиненою пандемією коронавірусу. За його словами, олігархи в Україні досі зберігають значний вплив і володіють більшістю національних телеканалів.
"Свобода інформації є киснем демократії, а незалежні ЗМІ мають вирішальне значення в зусиллях України щодо забезпечення стійкого інформаційного простору та активного громадянського суспільства", – зазначив дипломат.
Що відомо про візит Борреля в Україну
- Верховний представник ЄС в іноземних справах Жозеп Боррель 22 вересня вперше після вступу на посаду прибув в Україну з офіційним візитом.
- Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, головою МЗС Дмитром Кулебою та іншими політиками.
- Очільник держави та глава дипмісії спілкувалися переважно про ситуацію на Донбасі. Окрім того, вони обговорили можливість створення додаткового переговорного майданчика щодо деокупації Криму.
- Боррель також назвав Європейський Союз найбільшим, найпотужнішим і найнадійнішим партнером України.
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