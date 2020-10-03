Місцева влада окупованого Криму планувала перекрити річку Коккозка, щоб постачати воду з неї до Севастополя. Однак з'ясувалося, що подавати нічого, адже водойма обміліла. Російський губернатор Севастополя вже наказав розробити програму економії води для міста, але жителі сусідніх районів Криму проти цього плану, адже можуть висохнути й інші річки.

Про це йдеться у свіжому випуску "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи". Також у випуску: Захоплення Криму стало невигідним для Росії: експосол США в Україні пояснив причини. Як Україна арештувала 65 російських літаків. Ведучий: Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.