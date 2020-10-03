Деякі американські експерти заявили, що Росія може загрожувати Україні через дефіцит води в Криму. Дослідник Стенфорда Стівен Пайфер зазначив, що таку можливість не можна повністю виключати, проте не варто надто хвилюватися щодо російських воєнних дій.

Протяжність Північно-Кримського каналу становить близько 100 кілометрів. Як зазначив експосол США в Україні Стівен Пайфер, якщо росіяни збираються захопити й відновити його, то їм доведеться контролювати увесь канал. В іншому випадку його можуть заблокувати. Це була б масштабна військова операція, яка могла б призвести до впровадження ще більшої кількості санкцій щодо Росії з боку США та Європи. Детальніше – у програмі "Крим. Реалії" на 24 каналі.

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На думку Стівена Пайфера, хоч росіяни й кажуть, що санкції їх не турбують, вони щороку коштують російській економіці 1 – 1,5% ВВП. Їхня економіка перебуває в стагнації та, за його прогнозами, у 2020 році зазнає значного спаду. Росіяни розуміють, що українські військові стали набагато кращими, ніж були у 2014 році, тому тепер вже йдеться про серйозну боротьбу.

Хоча впродовж останніх 4 років ми декілька разів бачили, як виникали занепокоєння, що росіяни можуть готуватися до якихось серйозних воєнних дій, вони цього не зробили. Думаю, це тому, що вони розуміють – ціна може перевищувати будь-які переваги, яких вони сподіваються досягти,

– додав американський експосол.

Яким може бути російський сценарій надалі

Як зазначив Пайфер, врегулювання ситуації та повернення Донбасу під повний український суверенітет є більш імовірним, ніж повернення Криму. На його думку, за останні 6 років стає очевидно, що росіяни незаконно застосували військову силу для захоплення Криму, провели фальшивий референдум, а потім незаконно анексували Крим. І той факт, що це нелегальні дії, підтверджується невизнанням більшості країн світу включення Криму до складу Росії.

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Однак росіяни не зробили того, що б підтверджувало їхнє бажання приєднати Донбас. За словами Пайфера, вони усвідомили, що окупація Криму виявилася для них набагато дорожчою в економічному плані, ніж вони розраховували. Водночас захоплення Донбасу могло б коштувати росіянам набагато дорожче. Як зазначив дослідник, Кремль використовує Донбас, щоб натиснути на український уряд. Втім, на сьогодні є не так багато ознак того, що Росія насправді анексує Донбас.

Детальніше про російську окупацію Криму – дивіться у повному випуску програми "Крим. Реалії" на 24 каналі 3 жовтня о 19:00.