Громадянського журналіста, блогера та медіакоординатора об'єднання "Кримська солідарність" затримали у березні 2018 року начебто за заклики до терористичної діяльності в інтернеті. 21 вересня 2020 року кримський політв'язень вийшов на волю.

Про це йдеться у свіжому випуску "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи". Також у випуску: Біля Криму проводять спільні навчання України з НАТО. Нестача води в Криму: Кислиця пояснив, чи спілкується ООН з Поклонською Ведучий: Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.