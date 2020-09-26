Майже 3 роки у в'язниці: приголомшлива історія політв'язня з Криму
Громадянського журналіста, блогера та медіакоординатора об'єднання "Кримська солідарність" затримали у березні 2018 року начебто за заклики до терористичної діяльності в інтернеті. 21 вересня 2020 року кримський політв'язень вийшов на волю.
Про це йдеться у свіжому випуску "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи".
Також у випуску:
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Ведучий:
Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.