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      Дефолт наступає на горло Росії

      -
      Дефолт стукає в двері ... Росії / iStock

      У той час як проросійські сексоти, несамовито і завзято, продовжують пророкувати дефолт Україні, нинішня ситуація на світовій арені говорить про те, що до стану дефолту все ближче саме 1/9-я суші.

      Например, индекс РТС за последние три дня рухнул на 23,17%, показав вчера антирекорд 2016 года – 966 пунктов. Даже в кризисном 2014-м году, обусловленном вторжением РФ в Украину и введением санкций, падение не превышало 12,05%, а в 2008-м, обусловленном всемирным кризисом, пике не превышало 21,12%.

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      Примечательно, что когда Россия объявила о дефолте, в 1998 году, падение индексов РТС в течение недели составило 29,56%.

      В завершении дополню, что одним из факторов объявления дефолта для страны является отсутствие возможности обеспечивать трехмесячный импорт. С этим у РФ все пока стабильно, ведь ее среднемесячный импорт в $20 млрд подкреплен международными резервами объемом $577 млрд.

      С другой стороны, никто не говорит о дефолте уже завтра. При сохранении нынешней тенденции падения цен на нефть, являющейся одним из двух основных источников жизни недоимперии, золотовалютные резервы могут со временем обнулиться. И вот тогда начнется самое интересное.

      Что же, запасаемся попкорном и наблюдаем!

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      сьогодні
      Автор: Олександр Коваленко
      Теги: Новини політики Новини Росії Публікації Обвал цін на нафту Дефолт
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