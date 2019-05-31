Дефолт в Україні: що думають про це в команді Зеленського

Оголошення дефолту в Україні не є гарним шляхом для держави. Окрім того, команда президента Володимира Зеленського не допустить, аби Україна оголосила про неспроможність виконати свої боргові зобов’язання.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк в ефірі "Право на владу", коментуючи ідею бізнесмена Ігоря Коломойського про оголошення дефолту в країні.

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Чиновник наголосив, що не є прихильником такого сценарію, і це "думка окремого бізнесмена".

Держава і державні органи дотримуються іншої позиції. Ми діємо в інтересах громадян. Фінансову стабільність досягали великими зусиллями, її треба берегти. Дефолт може лише нашкодити,

– наголосив Данилюк.

Секретар РНБО закликав не шкодити досягнутій фінансовій стабільності, а навпаки – підтримувати та розвивати позитивні зрушення.

Окрім того, Данилюк додав, що зараз при владі професійна команда, яка не допустить, аби дефолт відбувся в Україні.

Що таке дефолт?Цей термін характеризує неспроможність юридичної особи або держави повністю або частково виконати свої боргові зобов’язання та інші умови договору позики. Зокрема, мовиться про неспроможність виплатити свої борги або платежі. Цим терміном позначають будь-які види відмови від боргових зобов'язань (тобто він певною мірою є синонімом поняття "банкрутство"), але, як правило, його використовують вужче, маючи на увазі відмову центрального уряду або муніципальної влади від своїх боргів.



Чим Україні загрожує оголошення дефолту

Що говорив Коломойський про дефолт? Один із найвідоміших олігархів Ігор Коломойський заявив, що хоче, аби президент Зеленський оголосив дефолт в Україні. Він переконаний, що наша держава має вчинити так, як свого часу Аргентина або Греція.

"Скільки разів Аргентина оголошувала дефолт? І нічого, реструктуризували", – додав він.