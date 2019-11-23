Дела Майдана и Иловайска: кто должен довести их до конца

Адвокат Евгения Закревская объявила голодовку с требованием к Верховной Раде принять изменения в закон, которые позволят в полном составе перевести управление спецрасследований генпрокуратуры по делам Майдана в состав Государственного бюро расследований.

Требование Евгении Закревской полностью поддерживаю. Хочу добавить, что такое же решение требуется и по расследованию событий в Иловайске.

Детально: Адвокат семей Героев Небесной сотни Закревская объявила голодовку

Почему это важно?

Смена следователей в таком большом и сложном деле как Майдан – это риск. Пока новый состав следователей разберется – пройдет много-много месяцев. И нет гарантий, что смогут разобраться. Тем более, что новый генеральный прокурор часть дел по Майдану собирается передать в другое подразделение. Поскольку руководство ГПУ придумало весьма странный по сути конкурс для прокуроров, то далеко не все его прошли, в частности, уволен глава управления спецрасследований Сергей Горбатюк. Закон Рады нужен, чтобы в полном составе перевести в ГБР всех следователей, включая Горбатюка. Это сохранит логику расследования.