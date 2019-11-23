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      Дела Майдана и Иловайска: кто должен довести их до конца

      135
      Все слухи и домыслы надо развеять фактами и документам / i-vin.info

      Адвокат Евгения Закревская объявила голодовку с требованием к Верховной Раде принять изменения в закон, которые позволят в полном составе перевести управление спецрасследований генпрокуратуры по делам Майдана в состав Государственного бюро расследований.

      Требование Евгении Закревской полностью поддерживаю. Хочу добавить, что такое же решение требуется и по расследованию событий в Иловайске.

      Детально: Адвокат семей Героев Небесной сотни Закревская объявила голодовку

      Почему это важно?

      Смена следователей в таком большом и сложном деле как Майдан – это риск. Пока новый состав следователей разберется – пройдет много-много месяцев. И нет гарантий, что смогут разобраться. Тем более, что новый генеральный прокурор часть дел по Майдану собирается передать в другое подразделение. Поскольку руководство ГПУ придумало весьма странный по сути конкурс для прокуроров, то далеко не все его прошли, в частности, уволен глава управления спецрасследований Сергей Горбатюк. Закон Рады нужен, чтобы в полном составе перевести в ГБР всех следователей, включая Горбатюка. Это сохранит логику расследования.

      Прошу народных депутатов Украины также принять поправку о переводе в полном составе в состав ГБР и группу следователей Главной военной прокуратуры, которая занималась расследованием по Иловайску. ГПУ легкомысленно уволила следователя Олега Марущака, который начинал дело по Иловайску с ноября 2014-го, и владеет наиболее полным представлением о случившемся среди всех сотрудников правоохранительных органов. Увольнение Марущака надолго парализует расследование – новый человек будет входить в курс дела очень долго, и не факт, что войдет. Логично, чтобы это дело довел до суда именно тот следователь, который начал.

      В деле Иловайска материалы по действиям всех должностных лиц и, самое главное, доказательства российской агрессии и нападения войск РФ на наши войска. В суде по Иловайску будет установлен факт – Россия атаковала, Россия убивала украинских воинов, Россия несет ответственность и должна отвечать перед нашей страной и перед родными погибших. Странно, конечно, будет выглядеть при этом политическое руководство, которое вело и ведет переговоры о мире с агрессором... Но ведь справедливость необходима, все слухи и домыслы надо развеять фактами и документами, и дело по убийствам украинцев на Майдане и дело по убийствам украинцев под Иловайском должны дойти до суда, правда?

      Читайте также: Зеленский: нам нужны результаты расследования дел Майдана

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      Автор: Юрій Бутусов
      Теги: Новини України Новини політики Розслідування Верховна Рада Революція Гідності Публікації ГПУ Рішення суду Іловайська трагедія
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