Українські військові врятували дельфіна з тенет в акваторії Чорного моря. Щемливе відео викликало захват у мережі.

Військові Донецького прикордонного загону помітили у морі заборонені знаряддя для вилову морських тварин. Про це повідомляє у твітері пресслужба МВС.

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Коли прикордонники виловили з води тенета, вони ще не підозрювали, що звільнять із пастки живого дельфіна. Наразі з тваринкою все добре, її відпустили у море.

Дивіться відео з врятованим дельфіном:

В акваторії Азовського моря військовослужбовці Донецького прикордонного загону, патрулюючи на катері, помітили заборонені знаряддя лову.



Оглядаючи тенета, прикордонний наряд виявив в них живого дельфіна. Прикордонники визволили ссавця та повернули у воду. pic.twitter.com/eGOj69hxNA — МВС України (@MVS_UA) September 28, 2020

Українцям сподобалося опубліковане відео. У мережі пишуть, що військові, які врятували дельфіна, – молодці.