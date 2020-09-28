Дельфіна врятували в Азовському морі: щемливе відео
Українські військові врятували дельфіна з тенет в акваторії Чорного моря. Щемливе відео викликало захват у мережі.
Військові Донецького прикордонного загону помітили у морі заборонені знаряддя для вилову морських тварин. Про це повідомляє у твітері пресслужба МВС.
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Коли прикордонники виловили з води тенета, вони ще не підозрювали, що звільнять із пастки живого дельфіна. Наразі з тваринкою все добре, її відпустили у море.
Дивіться відео з врятованим дельфіном:
Українцям сподобалося опубліковане відео. У мережі пишуть, що військові, які врятували дельфіна, – молодці.