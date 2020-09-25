В Австралії у вересні 470 дельфінів викинулися на берег, 380 з них загинули. Вчені виявили причину їх вразливості: тісні зв'язки та спосіб спілкування.

Це одне з наймасовіших викидань дельфінів біля острова за останні десять років, повідомляє видання The Guardian.

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Попередній найбільший викид гринд на берег Тасманії було зафіксовано в 1935 році (294 кити), а у 2009 році їхня кількість становила близько двох сотень.

Рятувальникам вдалось допомогти щонайменше 70 з приблизно 470 тварин, які застрягли на піщаних берегах і пляжах, переважно в гавані Маккуорі на віддаленому західному узбережжі штату.

За словами австралійського біолога Кріса Карліона, гринди наблизилися до берега у пошуках їжі й не змогли вчасно побачити мілину через проблеми з ехолокацією у цього типу тварин. Зазвичай вони полюють на рибу на глибині 200 метрів групами від 20 до 30, а інколи й до 1000 ссавців.