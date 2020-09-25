Біологи назвали причину наймасовішого викиду на берег дельфінів-гринд в Австралії
В Австралії у вересні 470 дельфінів викинулися на берег, 380 з них загинули. Вчені виявили причину їх вразливості: тісні зв'язки та спосіб спілкування.
Це одне з наймасовіших викидань дельфінів біля острова за останні десять років, повідомляє видання The Guardian.
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Попередній найбільший викид гринд на берег Тасманії було зафіксовано в 1935 році (294 кити), а у 2009 році їхня кількість становила близько двох сотень.
Рятувальникам вдалось допомогти щонайменше 70 з приблизно 470 тварин, які застрягли на піщаних берегах і пляжах, переважно в гавані Маккуорі на віддаленому західному узбережжі штату.
За словами австралійського біолога Кріса Карліона, гринди наблизилися до берега у пошуках їжі й не змогли вчасно побачити мілину через проблеми з ехолокацією у цього типу тварин. Зазвичай вони полюють на рибу на глибині 200 метрів групами від 20 до 30, а інколи й до 1000 ссавців.
Що відомо про дельфінів-гриндГринда або чорні дельфіни належать до сімейства дельфінових, але в англомовних країнах їх називають кити-пілоти. Тварини пливуть на берег за лідером зграї, а їхні соціальні особливості можуть сприяти тому, що дельфіни, побачивши собі подібних продовжують прибувати до берега.
Ехолокація — це їхній засіб виявлення розташування, розміру, структури, природи об'єктів шляхом передачі акустичних або радіохвиль та аналізу хвиль, що відбиваються від об'єктів.