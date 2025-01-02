Про це стало відомо з сайту Верховної Ради. Восени парламент ухвалив законопроєкт №11531, який пропонував урівняти умови для демобілізації як для військових, які втратили повнорідних братів і сестер, так і для тих, у кого загинули або зникли безвісти зведені родичі, передає 24 Канал.

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Що відомо

Автори проєкту закону стверджували, що за Сімейним кодексом України, рідними братами та сестрами вважають як повнорідних, так і неповнорідних родичів. Відповідно наявність у братів і сестер лише спільної матері або спільного батька не впливає на ступінь їхньої спорідненості.

Також президент Зеленський підписав закон, що дозволяє надати відстрочку від мобілізації цивільним, які пройшли полон.

Нагадаємо, що законопроєкт про демобілізацію захисників мав бути готовий до 18 грудня 2024 року. Втім, Міноборони попросило Комітет з нацбезпеки відтермінувати підготовку закону про демобілізацію до 18 березня 2025 року.