Демонізація Путіна є дурістю, – прем’єр Угорщини Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував політику Євросоюзу щодо Росії. Глава угорського уряду також став на захист російського лідера Володимира Путіна.

Про це Орбан розповів в інтерв’ю німецькій газеті Die Welt, повідомляє HVG.hu.

"Для хорошого європейця Путін може видаватися дияволом, однак його демонізація є дурістю", – наголосив прем’єр-міністр Угорщини.

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Він висловив переконання, що політика ЄС щодо Росії є невдалою через її односторонність. Також Орбан стверджує, що багато проблем у відносинах Брюсселя і Москви виникають унаслідок того, що Євросоюз не розуміє Росію.

"ЄС має одночасно демонструвати силу і бажання співпрацювати",– зазначив угорський прем’єр.

Водночас Орбан наголосив, що Угорщина не застосовує своє право вето у питанні санкцій проти Росії, щоб не підривати єдність ЄС.

До слова, 21 грудня 2017 року Рада ЄС офіційно схвалила рішення про продовження до 31 липня 2018 року секторальних економічних санкцій щодо Росії.