Демонстрація Femen в Іспанії: активістки увірвались на акцію вшанування диктатора Франко (18+)

У неділю, 18 листопада, троє оголених активісток руху Femen увірвалися на захід у Мадриді, присвячений роковинам смерті колишнього іспанського диктатора Франсіско Франко.

Про це повідомляє іспанське видання El Mundo.

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Іспанці, яким імпонують дії та політика Франсіско Франко, щороку збираються наприкінці листопада, щоб урочисто вшанувати диктатора у річницю його смерті.

"Легальний фашизм, ганьба для нації", – таке гасло намагались донести до загалу учасниці демонстрації, написавши його у себе на грудях.

Поліція вивела представниць Femen з місця події, не допустивши сутички між активістками та натовпом.



Активістка Femen на акції у Мадриді / фото із соціальних мереж



Активістки Femen на акції у Мадриді / фото із соціальних мереж

Відео затримання активісток із соціальних мереж (18+)

Що таке Femen? Український та міжнародний громадський рух (незареєстрована громадська організація), що діє в Україні та Європі. Організація відома своїми скандальними, епатажними, вандалістськими акціями протесту проти дискримінації жінок, корупції тощо, під час яких активістки руху оголюють груди.