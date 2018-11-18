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      Демонстрація Femen в Іспанії: активістки увірвались на акцію вшанування диктатора Франко (18+)

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      Активістки Femen
      Активістки Femen / elmundo.es

      У неділю, 18 листопада, троє оголених активісток руху Femen увірвалися на захід у Мадриді, присвячений роковинам смерті колишнього іспанського диктатора Франсіско Франко.

      Про це повідомляє іспанське видання El Mundo.

      Читайте також: Оголені активістки Femen кинулися до кортежу Трампа у Парижі: фото та відео

      Іспанці, яким імпонують дії та політика Франсіско Франко, щороку збираються наприкінці листопада, щоб урочисто вшанувати диктатора у річницю його смерті.

      "Легальний фашизм, ганьба для нації", – таке гасло намагались донести до загалу учасниці демонстрації, написавши його у себе на грудях.

      Поліція вивела представниць Femen з місця події, не допустивши сутички між активістками та натовпом. 

      Femen
      Активістка Femen на акції у Мадриді / фото із соціальних мереж

      Femen
      Активістки Femen на акції у Мадриді / фото із соціальних мереж

      Відео затримання активісток із соціальних мереж (18+)

      Що таке Femen? Український та міжнародний громадський рух (незареєстрована громадська організація), що діє в Україні та Європі. Організація відома своїми скандальними, епатажними, вандалістськими акціями протесту проти дискримінації жінок, корупції тощо, під час яких активістки руху оголюють груди.

       

      Теги: FEMEN Європа
      Джерело: 24 Канал
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