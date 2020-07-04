Традиційно у першу неділю липня в Україні відзначають День Дніпра. Для українців ця річка є головною водною артерією, адже забезпечує водою 70% населення України.

Вражаючи факти про річку Дніпро

Річці Дніпро приблизно 6 мільйонів років

Український географ та геолог Максим Веклич зміг довести, що річка Дніпро зародилася приблизно 6 мільйонів років тому. А історія України-Русі тісно пов'язана з Дніпром.

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До того ж, басейн річки є центральним місцем етногенезу і націогенезу українців.

Найбільший відрізок Дніпра протікає територією України

Загальна довжина річки складає 2 201 кілометр і вона перетинає територію трьох країн: України, Білорусії та Росії. Саме на території України розташований найбільший відрізок Дніпра.

Річка та її притоки зрошують 8 густонаселених областей України: Чернігівську, Київську, Черкаську, Кіровоградську, Полтавську, Дніпропетровську, Запорізьку та Херсонську.

Скарби на дні Дніпра

За легендою, війська отамана Івана Підкови після чергового нападу на Стамбул перевозили через поріг Дніпра дивовижні скарби. Серед них нібито було статую коня, виготовлена із золота. Кілька кораблів розбилися на порогах, а скарби залишилися десь на дні.

Професійні дайвери та сьогодні продовжують вивчати дно Дніпра біля старовинних міст, сподіваючись відшукати історично цінні артефакти. Щоправда, дещо вже вдалося знайти: унікальна зброя і посуд, останки стародавніх тварин тощо. На тих ділянках, які були затоплені після запуску великої кількості ГЕС, аквалангістами були виявлені залишки християнського храму та інших будівель.



Найбільший відрізок Дніпра протікає територією України / Фото ТСН

Дніпро зіткнувся з екологічними проблемами

Уже у середині XX століття почали даватися взнаки екологічні проблеми. Це, в першу чергу, забруднення води промисловими стоками й хімікатами сільського господарства, побутовими відходами. Вони засмічують не лише воду, а й береги великої ріки. Спостерігається руйнування охоронної прибережної зони в результаті порушень правил забудови.

Свято Міжнародний день Дніпра заснований з метою пропаганди серед людей дбайливого ставлення до Дніпра, збереження екологічної та культурної спадщини Славутича.

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Через 50 років Дніпро може обміліти вдвічі

Україна через кілька десятиліть ризикує потрапити у залежність від інших країн через брак води: якщо нічого не робити, через 20 років степ підійде до Києва, через 50 років Дніпро зміліє вдвічі.

Щорічно температура повітря в Києві впевнено перевищує норми на 2 градуси, і якщо такі темпи збережуться, то протягом менше як 10 років температура зросте ще на 5 градусів. Це позначається на водних ресурсах.

За даними Асоціації рибалок України, в столичній акваторії з'явилося 56 мілин, які незабаром можуть стати островами. Так, нові острови вже визирають з води між мостами Метро і Патона.