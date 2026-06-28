Зеленський привітав українців із Днем Конституції

Рівно 30 років тому було ухвалено Конституцію України. Президент Володимир Зеленський привітав громадян зі святом.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

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Як президент привітав українців?

Глава держави зазначив, що громадяни, які пишуть сторінки української історії, самі наповнюють Конституцію життям. Зеленський додав, що українці демонструють це своїми справами, працею та боротьбою.

Наші люди наповнюють сторінки нашої Конституції – життям. Своїм прикладом, своїми справами, своєю працею і боротьбою заради України: суверенної, самостійної, демократичної, правової, європейської, мирної та незалежної. З Днем Конституції України,

– написав Зеленський.

Зі святом також привітав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він зазначив, що протягом століть українці відстоювали право жити на своїй землі, спираючись на закон, справедливість і людську гідність.

Сирський зауважив, що кожен військовослужбовець ЗСУ сьогодні стоїть на захисті Конституції та її цінностей, і відстоює право народу самостійно визначати власне майбутнє.

Конституція – це не лише про права. Це також про відповідальність і обов'язок. Передусім – про святий обов'язок захисту Батьківщини. Щоб наші діти жили у вільній, демократичній та європейській Україні, ми повинні відстояти це право сьогодні,

– заявив Сирський.

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов заявив, що за останні 30 років Україна пройшла шлях до Конституції як реального фундаменту оборони, а громадяни стали лише міцнішими.

Наша сила в єдності та в людях, для яких демократія є не просто словом, а способом виживання. Ми довели: коли під загрозою існування нації, саме людяність стає нашою головною зброєю. Ми воюємо за право бути собою,

– написав Буданов.

Він також подякував усім, хто не чекає на вказівки, а просто виконує свою роботу, а саме: захищає, тримає стрій і працює на захист України.

Що у Генштабі розповіли про підготовку й ухвалення Конституції?

У Генеральному штабі ЗСУ нагадали про етапи підготовки до ухвалення Конституції:

Проєкт Конституції України підготувала Конституційна комісія, у 1992 році його винесли на всенародне обговорення, а в жовтні 1993-го сформували остаточний варіант. Після паузи майже на рік у листопаді 1994 року була створена нова Конституційна комісія після дострокових виборів.

8 червня 1995 року між президентом України та Верховною Радою було підписано Конституційний договір про організацію державної влади й місцевого самоврядування на період підготовки нової Конституції.

Напередодні ухвалення, у червні 1996 року, загострилася політична ситуація. Президент призначив референдум, а Верховна Рада розпочала безперервний майже добовий розгляд проєкту Конституції.

Найгостріші суперечки точилися навколо державних символів, мови та статусу Криму. Згодом було досягнуто рішення. що українська мова закріплена як єдина державна, з гарантіями розвитку мов національних меншин.

28 червня 1996 року о 09:20 була ухвалена Конституція України, яка закріпила суверенітет і територіальну цілісність держави, а також основні права і свободи громадян. Вона визначила людину найвищою соціальною цінністю та встановила, що носієм суверенітету і єдиним джерелом влади є народ.