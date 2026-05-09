Майже половина українських мам постійно хвилюються за своїх дітей: опитування до Дня матері

До Дня матері серед українських матерів провели опитування. Жінки розповіли, з чим їм найважче у догляді за дитиною.

Про це повідомляє група "Рейтинг".

Що жінки розповіли про своє материнство?

Соціологи попросили респонденток сказати своїми словами, що для них особисто означає бути мамою.

Для мам материнство – це передусім любов, турбота, ніжність і тепло, а також відчуття щастя. А ще багато хто згадує, що це означає бути опорою та другом для дитини,

– зазначили у "Рейтингу".

Найважчим у материнстві назикають переживання за дитину та її здоров'я, відповідальність, брак часу на себе, втому.

Найчастіше (43% за останній місяць) мами відчувають саме хвилювання, при чому його дедалі більше відчувають з дорослішанням дитини. Така сама реальність, тобто стабільне зростання по відношенню до віку, спостерігається і з емоцією страху.

Натомість мами починають менше радіти за дітей, гніватися на них впродовж їх дорослішання.



Які емоції відчувають мами за своїх дітей / Фото "Рейтингу"

Більшість мам дітей до 5 років не мають змоги нормально харчуватися, відпочивати і робити щоденні справи впродовж дня:

Близько 65% серед них не щодня мають змогу поснідати й пообідати. 57% - спокійно повечеряти.

64% серед них не завжди, коли потрібно, можуть прийняти душ/помити голову.

44% - не завжди можуть навіть спокійно піти в туалет за потреби.

Лише близько 10-15% мам дітей віком до 18 років висипаються щодня чи майже щодня, тоді як серед мам дорослих дітей це вже 30%. Серед мам дошкільнят майже 28% майже кожен день не висипаються. Вони сплять не більше 2-4 годин поспіль.

Кожній другій мамі ніхто не допомагає з дитиною/дітьми як впродовж дня так і ввечері. Кожній третій ніхто не допомагає навіть на вихідних. Загалом пітримки більше у тих, у кого діти молодше. Їх допомагають батьки або партнер. Мами, яким ніхто не допомагає, частіше інших відчувають хвилювання, сум, байдужість і при цьому відчувають менше радості.

Непростим також є процес відновлення після пологів: майже кожній другій мамі потрібно було більше 1 – 2 років щоб відновитись фізично. Третині ж знадобилося стільки ж часу, щоб відновитися морально.

Цікаво, що з кожною наступною дитиною відновлення проходить трохи швидше, принаймні психологічне.

