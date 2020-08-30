Лукашенко святкує 66 років: мітингарі підготували йому "подарунки"
30 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко відзначає день народження. Йому виповнюється 66 років.
На честь "свята" білоруські протестувальники планують провести у Мінську Марш миру і незалежності. Про це пише телеграм-канал Nexta.
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Розпочнуться мітинги о 14:00. Активісти планують принести Лукашенку квіти і "креативні" подарунки, які покажуть чинному президенту Білорусі реальне ставлення народу.
В анонсі заходу організатори називають опонентку Лукашенка – Світлану Тихановську – президентом. І закликають мітингарів показати світу, що білоруси вибрали "нормального президента".
Також за словами організаторів маршу, дії Лукашенка можуть мати для Білорусі дуже погані наслідки.
Протести в Білорусі: що відомо
- Масові протести у Білорусі, які розпочалися ввечері 9 серпня, тривають ще досі.
- Люди протестують проти фальсифікацій на президентських виборах, на яких перемогу начебто здобув Олександр Лукашенко.
- ОМОН від самого початку мирних протестів жорстоко розганяв та затримував активістів. Силовики пускали кийки, гумові кулі, світло-шумові гранати.
- На протестах офіційно підтвердили загибель 4-х людей, але правозахисники кажуть, що жертв свавілля правоохоронців більше.
- З 11 серпня у країні стартував загальнонаціональний страйк.