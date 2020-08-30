30 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко відзначає день народження. Йому виповнюється 66 років.

На честь "свята" білоруські протестувальники планують провести у Мінську Марш миру і незалежності. Про це пише телеграм-канал Nexta.

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Розпочнуться мітинги о 14:00. Активісти планують принести Лукашенку квіти і "креативні" подарунки, які покажуть чинному президенту Білорусі реальне ставлення народу.

В анонсі заходу організатори називають опонентку Лукашенка – Світлану Тихановську – президентом. І закликають мітингарів показати світу, що білоруси вибрали "нормального президента".

Також за словами організаторів маршу, дії Лукашенка можуть мати для Білорусі дуже погані наслідки.

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