Президент Білорусі Олександр Лукашенко 30 серпня відзначив 66-річчя. Проте через останні події в країні список світових лідерів, що його привітали, був дуже коротким.

Західні лідери Лукашенка не вітали

У списку тих, хто озвучив привітання Лукашенку, всього 21 прізвище. Про це інформує "Белсат" у телеграм-каналі.

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12 з них – представники Російської Федерації. Це, зокрема: Путін, Кадиров, Мішустін, Зюганов та інші російські політики. Привітав також главу держави, проти якого повстала його власна країна, і художник Нікас Сафронов та колишня гімнастка та політикиня Аліна Кабаєва.

Також привітали Лукашенка лідери таких держав:

Китаю;

Венесуели;

Азербайджану;

Єгипту;

Казахстану;

Туркменістану

Таджикистану

Узбекистану.

Зверніть увагу! Жоден з західних політиків Лукашенка не вітав.

Зазначимо, що самі білоруси 30 серпня підготували для Лукашенка сюрприз – 200-тисячну акцію у Мінську під назвою "Марш миру і незалежності". Під час акції силовики затримали 173 осіб.

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