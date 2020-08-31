День народження під час протестів: хто привітав Лукашенка з 66-річчям
Президент Білорусі Олександр Лукашенко 30 серпня відзначив 66-річчя. Проте через останні події в країні список світових лідерів, що його привітали, був дуже коротким.
Західні лідери Лукашенка не вітали
У списку тих, хто озвучив привітання Лукашенку, всього 21 прізвище. Про це інформує "Белсат" у телеграм-каналі.
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12 з них – представники Російської Федерації. Це, зокрема: Путін, Кадиров, Мішустін, Зюганов та інші російські політики. Привітав також главу держави, проти якого повстала його власна країна, і художник Нікас Сафронов та колишня гімнастка та політикиня Аліна Кабаєва.
Також привітали Лукашенка лідери таких держав:
- Китаю;
- Венесуели;
- Азербайджану;
- Єгипту;
- Казахстану;
- Туркменістану
- Таджикистану
- Узбекистану.
Зазначимо, що самі білоруси 30 серпня підготували для Лукашенка сюрприз – 200-тисячну акцію у Мінську під назвою "Марш миру і незалежності". Під час акції силовики затримали 173 осіб.
Головне про протести у Білорусі
- 9 серпня у країні відбулися президентські вибори.
- За офіційними даними, Лукашенко здобув 80,01% голосів, а його головна опонентка, опозиціонерка Світлана Тихановська – 10,12%.
- Білоруси заявили, що результати виборів були сфальсифіковані. У ніч на 10 серпня люди вийшли на мирні протести.
- ОМОНівці жорстко розганяли мітингувальників. Влада визнала, що під час протестів загинули 4 людини, однак активісти стверджують, що загиблих більше.
- Сотні людей отримали поранення, тисячі протестувальників були затримані, однак багатьох вже відпустили.
- Протести не стихають і досі, до них долучились працівники великих підприємств.