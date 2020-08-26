День Незалежності на Донбасі: скільки порушень нарахували у ОБСЄ
День Незалежності України, 24 серпня, на Донбасі не минув без провокацій бойовиків. У ОБСЄ нарахували 6 порушень режиму припинення вогню.
Бойовики заважають здійснювати моніторинг
Усі порушення відбулись на території Донецької області. Про це інформує моніторингова місія ОБСЄ у своєму звіті за 24 серпня.
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Так, зокрема, членів збройних формувань бойовиків спостерігачі виявили поблизу Золотого та Станиці Луганської. На автошляху, що вів з Петрівського до Богданівки, окупанти поставили блоки, спостерігачам надати інформацію відмовлялись.
Усі порушення відбулись на Донеччині
У ОБСЄ зазначають, представники збройних угруповань перешкоджають моніторингу, а також обмежують пересування спостерігачів.
Що відомо про режим повного припинення вогню на Донбасі?22 липня на засіданні ТКГ у форматі відеоконференції представники України, Росії та ОБСЄ домовилися про режим повного та всеосяжного припинення вогню.
З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного припинення вогню, про який домовились у ТКГ.
Заборонили не лише стріляти, а й проводити розвідувальні дії та використовувати літальні апарати.