День Незалежності України, 24 серпня, на Донбасі не минув без провокацій бойовиків. У ОБСЄ нарахували 6 порушень режиму припинення вогню.

Бойовики заважають здійснювати моніторинг

Усі порушення відбулись на території Донецької області. Про це інформує моніторингова місія ОБСЄ у своєму звіті за 24 серпня.

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Так, зокрема, членів збройних формувань бойовиків спостерігачі виявили поблизу Золотого та Станиці Луганської. На автошляху, що вів з Петрівського до Богданівки, окупанти поставили блоки, спостерігачам надати інформацію відмовлялись.

Усі порушення відбулись на Донеччині

У ОБСЄ зазначають, представники збройних угруповань перешкоджають моніторингу, а також обмежують пересування спостерігачів.

Це важливо! Станом на 20 серпня спостерігачі ОБСЄ зафіксували на Донбасі 634 порушення всеосяжного припинення вогню. Хоча нова домовленість про припинення вогню не діє ще й місяць.