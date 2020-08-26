На Донбасі за добу 25 серпня проросійські бойовики один раз порушили режим припинення вогню. Також двоє українських захисників отримали поранення через підрив протипіхотної міни.

Окупанти стріляли поблизу Хутора Вільного

Поблизу Хутора Вільного окупанти здійснили один постріл з автоматичного станкового гранатомета. Про це інформує штаб ООС у фейсбуці.

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Оскільки ця провокація не загрожувала українським військовим, то й вогонь у відповідь вони не відкривали.

Двоє українських військових підірвались на міні

У районі відповідальності угруповання "Північ" було поранено двох українських захисників. Ймовірно, що військовослужбовці підірвались на протипіхотній осколковій міні натяжної дії ПОМ-2.

Вояків доставили до лікарні, медики кажуть, що їхнім життям нічого не загрожує.

У Новотроїцькому виявили схованку зі зброєю

Також 25 серпня у зоні проведення ООС виявили схованку зі зброєю та боєприпасами. На таку знахідку в одному зі зруйнованих будинків у Новотроїцькому натрапили співробітники ДСНС та Нацполіції. Серед знайденого – декілька тисяч набоїв, гранати та ручні протитанкові гранатомети. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу