Лукашенко програв ще один день. Вчора він змушений був воювати зі студентами та школярами старших класів. Далі – оригінал російською.

В Минске случилось то, что не случилось в Москве в 2019 г., – студенты 1 сентября присоединились к протесту. А студенты слишком симпатичны в своей жажде жизни и хайпа, чтобы их мог кто-то победить.

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Как уничтожить диктатора?

Пока студенты в Минске бегали от ОМОНа и каких-то гоблинов без формы в масках, извне ситуация выглядела так, что Путин, Европа и США делят Беларусь. Извне никто всерьез не воспринимает беларусский протест как субъект, все только понимают, что Лукашенко не жилец. Он материал, задача которого вымотать протест, чтобы другие разделили эту добычу.

Стало уже общим местом, что беларусский протест обречен, потому что у него нет лидеров, которые могут сформулировать его требования. Но не ошибка ли это? Лидеров нет потому, что они уязвимы. Их можно купить, убить, отравить. Все это знают. Но, может быть, правильнее обратный алгоритм. Главное – требования, а лидеры – это те, кто их разделяют. Тогда эти лидеры становятся по-настоящему сильны и неуязвимы.

Как повторить "тактику воды" на уровне переговоров с властями? Как сформулировать эти требования, защитив таким образом потенциальных лидеров-переговорщиков? Это центральный вопрос. В то же время и для Беларуси, и для России эти требования кажутся простыми и очевидными. Вот, например.

Хватит нас бить

Никакие правоохранители не должны бить и арестовывать людей только за то, что они идут по улице и кричат что-то, что не нравится диктатору. Правоохранительные органы могут вмешиваться, если есть реальное правонарушение. Не любить диктатора – это не правонарушение.

ОМОНы и в Беларуси, и в России должны быть расформированы как карательные подразделения.

Фальсификаторов на нары

Выборы – это и есть главное проявление суверенитета. Те, кто фальсифицирует выборы, – узурпаторы суверенитета: Лукашенко, Памфилова или завуч начальных классов. Если завуч будет знать, что может сесть за это, то Лукашенко и Памфилова не смогут заставить ее это сделать.

Долой царей

Не нужны президенты, которые решают тут все. Власть президентов должна быть ограничена, тогда они станут людьми поприличнее. Парламент должен назначать премьера и контролировать назначение всех првоохранителей. Не должно быть одного человека, который решает все.

Судей на мыло

Судебная система в Беларуси и России – это корпорация проданных и купленных мужчин и женщин. Они лгут на каждом шагу и творят зло. Суд должен быть судом и защищать людей и правду.

Мы сами

Органы власти регионов должны выбираться самими регионами. Без всякого вмешательства центра. И если вдруг глава региона заподозрен в чем-то, то его полномочия могут быть приостановлены судом, но кто его замещает, будет решать сам регион или его представительный орган, но никак не президент (см. пункт Долой царей).

Может, что-то здесь не точно и не так сформулировано. Но во всяком случае – это логичные и понятные вещи, не экстремизм какой-то, не радикализм и ненависть к социальным группам, а образ здравого смысла и согласия. Это не перенесет нас в прекрасную Беларусь нашего общего будущего, но твердо обозначит, чего нельзя.

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Нельзя всех своих полицейских отправить мутузить детей в День знаний 1 сентября на те налоги, которые заплатили их родители. Нельзя.