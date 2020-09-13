13 вересня в Україні відзначили День танкіста. Президент України Володимир Зеленський привітав українських воїнів, ветеранів танкових військ і працівників танкобудівної галузі з професійним святом. Найкращих танкістів нагородили відзнаками в районі проведення ООС.

Як Зеленський привітав українських танкістів

У своєму вітанні Зеленський подякував особовому складу та ветеранам танкових військ за сумлінне виконання конституційного обов'язку, відвагу та героїзм, виявлені під час захисту територіальної цілісності України. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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Глава держави зазначив, що в цей день всі схиляють голови перед пам'яттю воїнів, які віддали своє життя за мирне майбутнє України.

Міцна броня, влучний вогонь, швидкість маневру та раптовість застосування грізної бойової техніки роблять танкові підрозділи потужною силою, здатною зупинити наступальні дії ворога і подолати його найміцнішу оборону,

– наголосив президент.

Володимир Зеленський також висловив вдячність українським танкобудівникам за вагомий внесок у нарощування боєздатності українського війська.

Нагородження танкістів

Представники командування ООС та Сухопутних військ ЗСУ нагородили воїнів танкової бригади. Начальник штабу – перший заступник Командувача об’єднаних сил генерал-майор Володимир Кидонь вручив військовослужбовцям бригади відзнаки Міноборони, Генштабу та Командування ООС.

Звертаючись до бійців, які захищають Україну від російського ворога на Донбасі, Кидонь зазначив, що танкові війська – це потужний броньований кулак Збройних Сил України, міць та непереборна сила, яка на початку війни зупинила підступну навалу російського агресора.

Як нагороджували найкращих українських танкістів / Фото штабу ООС

Українські танкісти у відео від штабу ООС: