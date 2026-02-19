В Україні можуть запровадити нове свято: відома попередня дата

Нардепи запропонували щорічно відзначати День української музики у третю суботу вересня. Свято приурочать до фестивалю "Червона рута" 1989 року, який став знаковою подією для розвитку української культури.

Свято стане нагодою підбити підсумки та окреслити перспективи розвитку української музики. Про це повідомила пресслужба Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Чому пропонують запровадити нове свято?

В Україні можуть встановити День української музики, який планують відзначати щороку у третю суботу вересня. Ініціативу запропонували представники музичної індустрії, зокрема Українська агенція з авторських та суміжних прав, а парламентарі підтримали її оформлення як законодавчий проєкт.

За словами нардепа Олександра Санченка, свято пов'язане з фестивалем Червона рута, який відбувся у 1989 році в Чернівцях і став першим великим всеукраїнським фестивалем сучасної музики. Тоді українські виконавці та гурти, такі як "Брати Гадюкіни", "Кому вниз", сестри Тельнюк та інші, вперше отримали широку аудиторію, а пісні з громадянським і протестним звучанням вийшли з підпілля на велику сцену.

Фестиваль також відзначився впровадженням державних символів. Вперше публічно прозвучав майбутній гімн України "Ще не вмерла Україна" та гасло "Слава Україні". За спогадами організаторів і учасників, на заході були присутні представники КДБ, які контролювали символіку та реакцію публіки.

Народний депутат Микола Княжицький зазначив, що ініціативу можна оформити через загальний законопроєкт про пам'ятні дати та професійні свята, а підтримка свята з боку держави демонструє увагу до розвитку української музичної індустрії.

Зверніть увагу! Свято покликане стати щорічною нагодою для підбиття підсумків та визначення подальших кроків розвитку музичної галузі в Україні.

