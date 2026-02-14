Добре продумане і "під людину": що дарують коханим військові та що хочуть самі

14 лютого, на День святого Валентина, на вулиці та в кафе багато закоханих пар із квітами. Але багато хто змушений провести цей день на самоті, бо партнер чи партнерка у війську. Та це не означає, що військові не святкують.

В "Українському свідку" розповіли, яким подарункам раді на фронті, а чого дарувати не варто. Для цього журналісти опитали 9 чоловіків та 8 жінок із Сил оборони.

Що дарують військові на Валентина?

Захисники та захисниці намагаються добирати подарунки під людину, враховуючи її або його потреби і побажання. Серед таких добре продуманих подарунків – і практичні речі, і такі, що дарують емоції. Наприклад, романтична вечеря, спільне дозвілля, як-от похід на концерт чи виставу. Або ж відвідини місця, де дозволяють бити посуд.

Світлини з таких вилазок стають пам'ятними і дуже щемкими, їх приємно переглядати навіть через роки.

Серед матеріального обирають парфуми, павербанки, тримери, шкіряні гаманці, браслети, якісні навушники, і навіть брендові речі.

Це має бути функціональна річ, підібрана під конкретну людину. Щоб заповітна коробочка одразу викликала вау-ефект. Людина має розуміти, що вона важлива і що кожне її слово було почуте, пропущене через себе,

– пояснила комунікаційниця 152 ОЄБр Катерина.

Що хочуть отримати на 14 лютого на фронті?

Найбільш бажаними дарунками для військових є квіти та увага. І вже згадані емоції і щось корисне. А топ бажаних подарунків очолює час, проведений разом.

Військові мріють про відпустки та час разом:

"На будь-яке свято я завжди мрію про нормальну відпустку, а не на кілька діб. Але в наших реаліях це досить складно. Тому для мене найцінніше може бути проста, щира увага від сім'ї, від коханої людини" , – сказала "Юнга", пілот FPV з 4 бригади Національної гвардії "Рубіж".

, – сказала "Юнга", пілот FPV з 4 бригади Національної гвардії "Рубіж". "У різні періоди багато речей були для мене класними подарунками. Від звичайних проявів уваги, турботи, любові до предметів, які були б якорем для моїх спогадів. Зараз найціннішим і найкращим подарунком для мене є час з коханою людиною. У комфорті, в спокої. Адже час – найцінніше, що в нас є, і його ніяк не повернути", – поділився Макс, старший офіцер відділення комунікацій 26 ОАБр.

Якщо в цивільному житті квіти перетворилися на банальність, то в зоні виконання бойових завдань їх дуже важко знайти. І захисниці раді навіть бабусиному бузку.

Валентинки теж тішать серця військових. Але дехто воліє додати до них і щось корисне.

Я люблю і отримувати, і дарувати функціональні речі – щось, що гріє, або щось зручне. Раніше такі дати сприймалися як свята ненормального консюмеризму. А зараз це став такий день, під який можна за когось потурбуватися чи хтось може потурбуватися за тебе. Бо іноді побут у Києві може бути гірший, ніж в районі виконання завдань. Ідеальний формат подарунка – речі, які роблять життя комфортнішим у таких дурнуватих умовах,

– розповів Володимир із 114 бригади ТрО.

Що не варто дарувати, якщо ваш партнер чи партнерка служить?

Військові однозначно проти того, щоб "відмовчуватися" цього дня – нічого не сказати, не подарувати, не написати, не подзвонити.

"Зараз така тяжка ситуація, тяжкі часи. Треба піклуватися, підтримувати один одного", – аргументує "Боня", пілот FPV із 4 бригади Національної гвардії "Рубіж".

Але і дарувати слід персональні подарунки – не ті, які пропонує мас-маркет.

"Набір до Святого Валентина" з тих, які рекламують в інстаграмі, відправлений поштою прямо з магазину — це абсолютний фейл. Нуль душі, старань і кохання. За винятком якщо це дуже особистий прикол, який зрозумієте тільки ви двоє. Та й, в принципі, будь-які класичні подарунки поштою я не оцінив би. "Звісно, дякую, люба, за цей набір бритв з маркетплейсу і дешеву футболку з руськім кораблем, але нагадай, чого ми ще разом?"

– емоційно висловив свою думку Арсен.

Дуже важливо врахувати побажання та ситуацію. Щоб не було так, як сталося з "Юнгою". Дівчина довго була в зоні бойових дій на Донбасі та не змогла скористатися сертифікатом у салон краси. А все тому, що він мав обмежений термін дії.

А є ті, хто не святкує, і ось чому

Артур, солдат та фотограф 152 ОЄБр, заявив, що для нього 14 лютого – не свято.

Я вважаю День Валентина маркетинговою змовою комерсантів, націленою на емоційну нестабільність пересічних споживачів, щоб необґрунтовано зовнішніми факторами піднімати показники продажів. Це найгірший прояв всієї суті капіталізму. А подарунки близьким, які прив'язані виключно до певних дат, є проявом нещирості відносин, скупості та обмеженості у прояві емоцій,

– пояснив хлопець.

І справді, турбуватися про коханих можна в будь-який день. 24 Канал підготував свою добірку порад, що подарувати на Валентина, якщо ви ще цього не зробили. Ми також радимо не обмежувати себе шаблонними презентами, зробленими на автоматі.