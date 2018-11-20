День Гідності та свободи в Україні відзначають уже 5-й рік поспіль. 21-го листопада 2013-го на Майдані розпочався масовий протест, який переріс у криваві події. Як вшановуватимуть пам'ять Героїв, читайте у статті.

21 листопада 2013 року стало початком Революції Гідності – на Майдан Незалежності у Києві вийшли люди з мирним протестом проти скасування тодішньою владою підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

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Програма вшанування пам'яті жертв Революції Гідності у Києві

Згідно з програмою заходів до 5-ї річниці Революції Гідності, 20 листопада відбудеться відкриття виставки "Майдан: деталі" у Верховній Раді України , експозиція якої розповість історію Майдану через деталі – артефакти, які, крім своїх історій, апелюють до спогадів учасників Майдану і всіх українців.

21 листопада, у відреставрованому Будинку Профспілок відкриється інформаційно-виставковий центр Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності, де буде презентована виставка "Назустріч свободі" та книга "Майдан від першої особи.Регіональний вимір (Львівська-Чернігівська області)".

Цього ж дня у Мистецькому Арсеналі відкриється міжнародна виставка "Революціонуймо" – понад 30 сучасних митців та мистецьких груп із 15 країн мовою інсталяції, живопису, мультимедій, відео– та фотодокументацій, перформансу говоритимуть про події революцій та аналізуватимуть їх як суспільне явище.

А в Українському домі відбудеться мистецька акція "Шлях Гідності" за участі Державного академічного естрадно-симфонічного оркестру України, Національної академічної заслуженої хорової капели "Думка", солістів Національної опери України.

21-го листопада стартує інформаційна кампанія під гаслом "Дбаймо про країну і сьогодні!" – відеоролики та вуличні банери розкриватимуть тему актуальності цінностей, які стали провідними рисами людей на Майдані.

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30-го листопада на Майдані Незалежності, довкола монумента Незалежності буде розміщена Вулична виставка "100 років боротьби", присвячена 5-й річниці Революції Гідності та 14-й річниці Помаранчевої революції.

Програма вшанування пам'яті жертв Революції Гідності у Львові

Завтра, 21-го листопада, у Львові відзначатимуть 5-ту річницю Революції Гідності та День гідності і свободи. Заходи розпочнуться о 15:00 на площі біля пам'ятника Тарасові Шевченку зі "Спогадів про Майдан", передає прес-служба ЛОДА.

О 16:00 загиблих під час Революції Гідності, а також борців за волю України, генерала Сергія Кульчицького та полковника Андрія Соколенка вшанують на Личаківському цвинтарі, на полі почесних поховань №67.

О 16:10 розпочнеться панахида за участі керівників львівських єпархій різних церков.

О 17:00 заходи продовжаться на площі біля пам'ятника Тарасові Шевченку.

У цей день у Львівському органному залі відбудеться безкоштовний меморіальний органний концерт від Надії Величко, присвячений п'ятій річниці Революції Гідності. Захід розпочнеться о 19:00 на вулиці Степана Бандери, 8.

Програма вшанування пам'яті жертв Революції Гідності в Одесі