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      1031 рік з Дня Хрещення Київської Русі: дата і програма святкувань

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      День Хрещення Русі 2019 – Київ: дата заходи святкувань у Києві
      Програма святкування 1031-річниці Хрещення України-Русі / Колаж 24 каналу

      28 липня 2019 року відзначається 1031-річчя Хрещення України-Русі. З цієї нагоди новостворена Православна церква України вперше проведе свою хресну ходу у Києві.

      Князь Володимир Великий започаткував християнство на землях Київської Русі-України у далекому 988 році. Точна дата хрещення Русі невідома, тому щорічно відзначається на державному рівні 28 липня — у день пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира.

      Важливо: День Хрещення Русі в Україні: чому ця дата є важливою

      У цей день релігійні організації виходять на багатотисячну хресну ходу у Києві, а віряни несуть у руках ікони та християнські святині. Цьогоріч святкування відбудуться у Києві на вихідних, 27-28 липня.

      Урочисті молебні та три хресні ходи проведуть автокефальна Православна церква України, УПЦ Київського патріархату та УПЦ Московського патріархату. Їх очолять предстоятелі церков.

      Загалом на заходах очікують близько 20 тисяч вірян. Аби забезпечити безпеку учасників ходи, залучать всі підрозділи поліції.

      Хрещення Київської Русі: програма заходів святкування у 2019 році

      Програма святкування ПЦУ

      Зауважимо, для ПЦУ святкування Хрещення Русі в 2019 році стане першим після об'єднання в грудні 2018 року. Хресну ходу церкви у неділю очолить предстоятель ПЦУ, блаженніший митрополит Епіфаній.

      "Святкування 1031-ї річниці хрещення України-Русі розпочнеться 28 липня 2019 року з Божественної літургії на території Святої Софії, яка є особливим для українського православ’я місцем", відзначили у ПЦУ.

      28 липня:

      8:30 відбудеться літургія на території Софії Київської;
      10:30 розпочнеться українська хресна хода ПЦУ. Маршрут пролягатиме від Софії Київської через Володимирський проїзд, Михайлівську площу, вулицю Трьохсвятительську в парк "Володимирська гірка".
      11:00 молебень біля пам'ятника князю Володимиру .


      Анонс про хресну ходу Православної церкви України / фото з Facebook

      Це цікаво: Юридично УПЦ Київського патріархату та УАПЦ досі існують, – Макарій

      Програма святкувань УПЦ КП

      Українська православна церква Київського патріархату розпочне святування у неділю, 28 липня. Зауважимо, УПЦ КП в грудні 2018 року увійшла до ПЦУ, але в травні 2019 року патріарх Філарет заявив про відновлення Київського патріархату. Тому і святкування Філарет планує окремо від автокефальної церкви.

      28 липня:

      10:00  літургія у Володимирському кафедральну соборі.
      12:00 – розпочнеться хресна хода навколо цього ж собору.

      Програма святкувань УПЦ МП

      Українська православна церква Московського патріархату розпочне святкування 1031-ї річниці Хрещення Русі ще в суботу, 27 липня. Очолить заходи предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій.

      27 липня:

      13:00  –  молебень на Володимирській гірці.
      Після молебню почнеться урочистий Великий хресний хід від Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври.

      28 липня:

      9:00  урочиста літургія на площі перед Успенським собором Києво-Печерської лаври. 

      Де у Києві обмежать рух через святкування річниці Хрещення Русі?

      У суботу, 27 липня, рух у столиці обмежать з 06:00 до 16:30. Будуть перекриті такі вулиці:

      • Трьохсвятительська (від площі Михайлівської до Європейської),
      • Хрещатик (від вул. Михайлівської до Європейської площі),
      • Володимирський узвіз (від Поштової площі до Європейської площі),
      • Паркова дорога (від алеї Героїв Крут до вулиці Михайла Грушевського),
      • Михайла Грушевського,
      • Івана Мазепи (від Арсенальної площі до площі Слави),
      • Лаврська (від площі Слави до вулиці Цитадельної).

      У неділю, 28 липня, рух у Києві буде обмежено з 11:00 до 13:30 на:

      • Володимирському проїзді (на відрізку від Софійської площі до Михайлівської площі).
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      Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Публікації Поліція УПЦ КП Історія Релігія Філарет Хресна хода Православна церква України Епіфаній УПЦ МП
      Джерело: 24 Канал
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