День Соборності України: які заходи відбудуться у різних містах

У вівторок, 22 січня, українці відзначатимуть сторіччя Дня Соборності України – возз'єднання ЗУНР та УНР. З цієї нагоди у низці міст України заплановані різні святкові заходи. Які саме – читайте у матеріалі 24 каналу.

Програма святкувань у Києві

22 січня політики та чиновники традиційно покладуть квіти до пам'ятників Тарасові Шевченку та Михайлові Грушевському.

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На мосту імені Патона відбудеться молодіжна акція "Живий ланцюг соборності", а також мирне зібрання "День Соборності України". Учасники акції символічно об'єднають береги Дніпра "живим ланцюгом", рухаючись назустріч двома колонами – з лівого берега (символізує Українську Народну Республіку) та з правого берега (символізує Західно-Українську Народну Республіку).



Попередній "живий ланцюг" у Києві

Крім того, з 8:00 до 19:00 на Софійській площі відбудеться святковий захід до 100-річчя проголошення Акту злуки УНР і ЗУНР.

У Публічній бібліотеці імені Лесі Українки відбудеться слайд-бесіда "Моя Батьківщина".

У Міської спеціалізованої молодіжної бібліотеки "Молода гвардія" організована книжкова виставка "Український шлях до незалежності від Революції до Соборності", яка триватиме з 10 по 28 січня.

У Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця" до 31 січня проходить тематична фотовиставка.

У місцях масових заходів чергуватимуть бригади екстреної медичної допомоги та правоохоронці. На час підготовки та проведення заходів у Києві можуть обмежити рух транспорту і внести зміни в роботу громадського транспорту.

Програма святкувань у Львові

Жителів Львівщини закликають прикрасити свої будинки, подвір’я, балкони чи вікна державними прапорами, щоб урочисто відзначити День Соборності.

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О 8:00 у школах Львова проведуть онлайн-захід "Ланцюг єднання живого слова". Це читання художніх творів на патріотичну тематику в онлайн-ефірі, що триватиме 5 хвилин. Для участі необхідно зайти у Facebook-групу "Ланцюг єднання живого слова", заздалегідь зареєструвавшись у ній.

З 11:00 у Львові учасники заходів покладатимуть квіти та запалюватимуть лампадки на могилах борців за незалежність України на полі почесних поховань № 67 Личаківського кладовища; покладатимуть квіти до Меморіалу воїнам Української Галицької Армії на Личаківському кладовищі; запалюватимуть лампадки біля могил Держсекретаря військових справ ЗУНР Вітовського, коменданта Січових Стрільців Галущинського, керівника і засновника "ПЛАСТу" Тисовського, воїна УГА Левицького; запалюватимуть лампадки біля могили учасника АТО Гурняка.



День Соборності у Львові

Відбудеться покладання кошика з квітами та лампадок до могили Президента Національної Ради ЗУНР Євгена Петрушевича; покладання лампадок до могил воїнів АТО на полі почесних поховань №76 Личаківського кладовища.

13:00 – відкриють меморіальну дошку, присвячену 100-річчю формування першого Львівського піхотного полку імені князя Лева на будівлі ПВК "Захід".

17:00 – відбудеться мистецьке дійство "100-річчя Соборності", громадське віче та акції "Живий стяг Соборності" на площі перед пам’ятником Тарасові Шевченку.

18:00 – урочиста академія з нагоди свята у Львівському Національному Академічному театрі опери та балету ім. Соломії Крушельницької.

Водночас о 18:00 на площі Ринок зачитуватимуть Акт Злуки із відеорядом написання Акту та співатимуть Стрілецькі пісні. Там же зіграє музичний гурт "Торнадо брасс бенд".

Програма святкувань у Дніпрі

У місті проведуть флешмоб зі створення незвичайної карти України. Суть флешмобу полягає тому, щоб люди вишикувались у "живу карту" держави. Для цього всі охочі можуть зібратися під стінами міської ради з 14:30 до 15:30.​​



День Соборності у Дніпрі

Програма святкувань у Харкові

Головним символом свята у Харкові стане "живий ланцюг", яка об'єднає мільйони людей в усій Україні на знак єдності і неподільності українського народу і земель.

О 18:30 біля пам'ятника Тарасові Шевченку розпочнеться урочистий мітинг до 100-річчя проголошення Акту злуки. Після цього присутні вибудують символічний "ланцюг злуки".

Представники міської влади, ветерани, військові, духовенство, та інші харків'яни покладуть квіти до пам'ятника Тарасові Шевченку та вшанують хвилиною мовчання загиблих за незалежність і територіальну цілісність України.



День Соборності у Харкові

У школах і вишах міста пройдуть парадні лінійки, уроки пам'яті подій 1919 року, бесіди та виховні години, круглі столи з історії України початку XX століття, лекції-презентації і відеоуроки.

Музеї Харкова організують історичні виставки, присвячені подіям 1917-1921 років.

Святкування відбудуться під посиленим контролем правоохоронців. Для охорони порядку будуть залучені сили поліції та Нацгвардії.

Програма святкувань в Одесі

Одеса теж долучиться до створення "живого ланцюга". Окрім того, о 19:00 на площі біля пам'ятника Дюку де Рішельє пройде Всеукраїнська аполітична акція (без партійних символік), яка має на меті довести, що щира любов до рідної землі об'єднує серця.

Водночас одесити зможуть вшанувати хвилиною мовчання пам'ять загиблих за Україну, сформувати з людей обриси цілісної карти України, яка запалиться вогнями на площі. Одеситів просять взяти з собою ліхтарики, телефони і прапори України.

Також представники міської та обласної влади, силових відомств і релігійних організацій покладуть квіти до підніжжя пам'ятника Тарасові Шевченку.



День Соборності в Одесі

У школах і вишах міста пройдуть парадні лінійки, уроки пам'яті подій 1919 року, бесіди та виховні години, круглі столи з історії України початку XX століття, лекції-презентації і відеоуроки.

Святкові заходи в Одесі теж відбудуться під посиленим контролем правоохоронних органів (поліції та Нацгвардії). Під особливою увагою поліції перебуватимуть аеропорт, залізничний вокзал і морвокзал.

Дивіться відео про День Соборності України: