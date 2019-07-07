День Військово-Морських сил відзначили в Одесі: кого з адміралів нагородили

У першу неділю липня Україна відзначає День Військово-Морських сил. В Одесі на головному причалі міста влаштували показ військової техніки. Також на свято приїхав президент Володимир Зеленський, який нагодив українських військових адміралів медалями та орденами.

Про це кореспондент 24 каналу у прямому ефірі.

Важливо! Як Україні покращити Військово-Морські сили: ексклюзивні коментарі Зеленського та адмірала ВМС

Під час урочистостей Зеленський нагородив медалями та орденами військових моряків

• Орден "За мужність" ІІІ ступеня отримав – лейтенант Лошуков Руслан Олександрович

• Медаль "За військову службу Україні" отримали:

капітан 2 рангу Бельський Володимир Миколайович капітан-лейтенант Гирба Василь Васильович

• Медаль "Захисника Вітчизни" отримали:

капітан 2 рангу Агапітов Андрій Олексійович капітан 1 рангу Квасов Анатолій Анатолійович мічман Махівський Данило Анатолійович капітан 3 рангу Симоненко В’ячеслав Вікторович

Окрім того, двом військовим частинам присвоїли почесні імена: Військово-морський ліцей ВМС на честь віце-адмірала Володимира Безкоровайного, а 36-та бригада морської піхоти – на честь видатного військового діяча контр-адмірала Михайла Білинського.



Зеленський був присутній на святкування Дня ВМС України

Зазначимо, що в Одесі на святкуванні розташувалися багато військових кораблів. Зокрема, із Великобританії, Канади, США, Туреччини та Румунії. Всі вони брали участь у морських навчань "Сі Бриз- 2019". Від нашої країни тут був флагман українського флоту – фрегата "Гетьман Сагайдачний".

Також в море вийшли два броньованих катера – "Юрза" та десантний броньований катер "Станіслав". Саме їм сьогодні присвоїли імена у присутності президента.