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      День Військово-Морських сил відзначили в Одесі: кого з адміралів нагородили

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      У першу неділю липня Україна відзначає День Військово-Морських сил. В Одесі на головному причалі міста влаштували показ військової техніки. Також на свято приїхав президент Володимир Зеленський, який нагодив українських військових адміралів медалями та орденами.

      Про це кореспондент 24 каналу у прямому ефірі.

      Важливо! Як Україні покращити Військово-Морські сили: ексклюзивні коментарі Зеленського та адмірала ВМС

      Під час урочистостей Зеленський нагородив медалями та орденами військових моряків

      • Орден "За мужність" ІІІ ступеня отримав – лейтенант Лошуков Руслан Олександрович

      • Медаль "За військову службу Україні" отримали:

      1. капітан 2 рангу Бельський Володимир Миколайович 
      2. капітан-лейтенант Гирба Василь Васильович

      • Медаль "Захисника Вітчизни" отримали:

      1. капітан 2 рангу Агапітов Андрій Олексійович 
      2. капітан 1 рангу Квасов Анатолій Анатолійович
      3. мічман Махівський Данило Анатолійович
      4. капітан 3 рангу Симоненко В’ячеслав Вікторович

      Окрім того, двом військовим частинам присвоїли почесні імена: Військово-морський ліцей ВМС на честь віце-адмірала Володимира Безкоровайного, а 36-та бригада морської піхоти – на честь видатного військового діяча контр-адмірала Михайла Білинського.

      Зеленський був присутній на святкування Дня ВМС України
      Зеленський був присутній на святкування Дня ВМС України

      Зазначимо, що в Одесі на святкуванні розташувалися багато військових кораблів. Зокрема, із Великобританії, Канади, США, Туреччини та Румунії. Всі вони брали участь у морських навчань "Сі Бриз- 2019". Від нашої країни тут був флагман українського флоту – фрегата "Гетьман Сагайдачний".

      Також в море вийшли два броньованих катера – "Юрза" та десантний броньований катер "Станіслав". Саме їм сьогодні присвоїли імена у присутності президента.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Збройні сили України Володимир Зеленський Водний транспорт
      Джерело: 24 канал
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