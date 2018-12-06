Як змінилась українська армія за 5 років: цікава відповідь морпіха

Українська армія у будь-якому випадку змінюється і змінюється на краще. Звісно, що зміни не можуть прийти в один момент. З певними труднощами, складнощами армія реформується – процес запущено.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів військовослужбовець 503-го окремого батальйону морської піхоти Андрій Слюсаренко.

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За його словами, темпи змін є непоганими, якщо порівнювати з армією 2015-2016 років.

Звичайно хотілось б озброєння, новітню техніку, але для цього треба готувати людей, які мають відповідати певній кваліфікації,

– зазначив морпіх.

Він зазначив, що найголовніше, що змінилось за п'ять років в українській армії – це покоління командирів і нижчого рівня, і командирів батальйонів. Це люди, які на своєму досвіді показують, як треба воювати. Від цих люди дуже багато, що залежить.

"Наш підрозділ перейшов на систему каталогового харчування, сьогодні ми побачили, що у списку обідів для армії з'явилися ананаси. Щодо амуніції, то вона теж нова. Ці зміни можна побачити на прикладі взуття", – сказав Слюсаренко.

Якщо дивитись на час за скільки це все змінилось, то, як на мене, це взагалі дуже непогано,

– наголосив військовий.