20:35
6 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Жертва моди Валя Петренко. Камчатка повернулась в СРСР
      Вєсті Кремля
      22:35, 5 грудня
      Вєсті.UA. Український аналог Пугачової і Галкіна. Радикальна ідея Ляшка
      Вєсті.UA
      20:27, сьогодні
      Як у боротьбі за санаторій "Червоні зорі" зійшлися завзяті одеські схемщики та затяті комуністи
      ЦРУ
      09:01, 5 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська гігієна
      Згадати все
      22:30, 4 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Як змінилась українська армія за 5 років: цікава відповідь морпіха

      503 Читать новость на русском

      Українська армія у будь-якому випадку змінюється і змінюється на краще. Звісно, що зміни не можуть прийти в один момент. З певними труднощами, складнощами армія реформується – процес запущено.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів військовослужбовець 503-го окремого батальйону морської піхоти Андрій Слюсаренко.

      Читайте також: Свято в окопі: як на фронті відзначили День Збройних сил України – відео

      За його словами, темпи змін є непоганими, якщо порівнювати з армією 2015-2016 років.

      Звичайно хотілось б озброєння, новітню техніку, але для цього треба готувати людей, які мають відповідати певній кваліфікації,
      – зазначив морпіх.

      Він зазначив, що найголовніше, що змінилось за п'ять років в українській армії – це покоління командирів і нижчого рівня, і командирів батальйонів. Це люди, які на своєму досвіді показують, як треба воювати. Від цих люди дуже багато, що залежить.

      "Наш підрозділ перейшов на систему каталогового харчування, сьогодні ми побачили, що у списку обідів для армії з'явилися ананаси. Щодо амуніції, то вона теж нова. Ці зміни можна побачити на прикладі взуття", – сказав Слюсаренко.

      Якщо дивитись на час за скільки це все змінилось, то, як на мене, це взагалі дуже непогано,
      – наголосив військовий.

      Теги: Новини України Збройні сили України Реформи
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Держави немає надійніших союзників, аніж її армія та флот: хто руйнував та хто відбудовував ЗСУ
      сьогодні , 20:30 Держави немає надійніших союзників, аніж її армія та флот: хто руйнував та хто відбудовував ЗСУ
      Артем Овдієнко 38
      Софійський собор може стати головним для УПЦ: 10 фактів про нього
      сьогодні , 19:02 Софійський собор може стати головним для УПЦ: 10 фактів про нього
      Світлана Попова 2630
      Россия мечется: очередная информационая атака на Томос
      сьогодні , 19:00 Россия мечется: очередная информационая атака на Томос
      Блог Медіа 1389
      Вибори президента України-2019: хто піде та які у них шанси
      сьогодні , 18:13 Вибори президента України-2019: хто піде та які у них шанси
      Інна Жолобович 74372
      Горе-"Укрзалізниця": у чому проблема національного перевізника
      сьогодні , 17:27 Горе-"Укрзалізниця": у чому проблема національного перевізника
      Артем Овдієнко 621
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Зробивши подарунки власноруч - зекономите час на їх пошук
      19 грудня 2010 , 15:35
      В Києві пройшов відкритий чемпіонат України з бодібілдингу
       29 жовтня 2016 , 23:38
      "Я тр***у твою матір", – тренер суперника Шахтаря Женезіо через образи ледь не побився з фанатом на вулиці (ВІДЕО)
       3 вересня , 15:20
      Гравець збірної України став жертвою квартирних злодіїв
       15 жовтня , 14:35
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук