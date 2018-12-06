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      Как изменилась украинская армия за 5 лет: интересный ответ морпеха

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      Украинская армия в любом случае меняется и меняется к лучшему. Конечно, изменения не могут прийти в один момент. С определенными трудностями, сложностями армия реформируется – процесс запущен.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал военнослужащий 503-го отдельного батальона морской пехоты Андрей Слюсаренко.

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      По его словам, темпы изменений неплохие, если сравнивать с армией 2015-2016 годов.

      Конечно хотелось бы вооружение, новую технику, но для этого надо готовить людей, которые должны отвечать определенной квалификации,
      – отметил морпех.

      Он отметил, что самое главное, что изменилось за пять лет в украинской армии – это поколение командиров и низшего уровня, и командиров батальонов. Это люди, которые на своем опыте показывают, как надо воевать. От этих люди очень много чего зависит.

      "Наше подразделение перешло на систему каталогового питания, сегодня мы увидели, что в списке обедов для армии появились ананасы. Относительно амуниции, то она тоже новая. Эти изменения можно увидеть на примере обуви", – сказал Слюсаренко.

      Если смотреть на время за сколько это все изменилось, то, по-моему, это вообще очень неплохо,
      – отметил военный.

      Теги: Вооруженные силы Украины Новости Украины Реформы
      Источник: 24 канал
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