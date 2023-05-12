Мова йде не про абикого, а про депутата Держдуми, повідомляє 24 Канал. Про це пишуть російські ЗМІ.

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Бойовики кажуть про постраждалих дітей

Мова йде про депутата путінської партії "Єдина Росія" Віктора Водолацького, який активно підтримує бойовиків, поширює пропаганду проти України тощо. За кілька днів до початку повномасштабного вторгнення він приїхав у тимчасово окупований Луганськ, був одним із автором звернення про визнання бойовиків.

Цікаво, що бойовики в Луганську також кажуть, що нібито постраждали 6 дітей і 2 з них буцімто у стані середньої важкості. Під питанням тільки те, що діти робили на заводі, який росіяни використовували для зберігання своєї техніки.