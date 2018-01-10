Депутат Держдуми Росії висловився за поховання тіла Леніна у Мавзолеї

4 січня член Держдуми Росії Олег Морозов заявив, що, на його думку, прийшов час поховати тіло Володимира Леніна.

Про це йдеться у статті Наталії Лебідь для сайту "24".

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Морозов запропонував обійтися без референдуму щодо цього питання і ухвалити спеціальний закон про статус Мавзолею. "Прямо там таки поховати тіло і створити меморіал пам'яті і примирення", – висловив своє бачення Морозов. Він додав, що при винесенні цього питання на референдум будь-який результат може "підірвати" країну, передає слова російського політика "Московский комсомолец".

Проти такого рішення виступає президент РФ Путін – зі слів головного комуніста Росії Геннадія Зюганова, російський лідер особисто пообіцяв йому, що останки Леніна залишатимуться на місці. "Президент, за словами Зюганова, заявив, що "поки я тут сиджу, ніякого варварства на Красній площі не буде", – зазначає російський "Взгляд".

Прикметно, що раніше за поховання Леніна висловився глава Чечні Рамзан Кадиров, опозиціонерка Ксенія Собчак та депутат Держдуми Наталія Поклонська. Що стосується соцопитувань, то вони, згідно із даними "Левада-центру" засвідчують, що приблизно половина росіян виступає за поховання тіла Леніна і стільки ж – проти.

Детальніше читайте у публікації: Кремлівський мрець: Леніна поховають у Мавзолеї?