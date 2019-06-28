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      Депутат Донецької облради допомагав окупантам: постачав обладнання на непідконтрольні шахти

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      Шахти Донбасу
      Шахти Донбасу / ТСН

      Протягом 2018 – 2019 років вітчизняне машинобудівне підприємство за документами нібито експортувало гірниче обладнання на адресу російських компаній. Насправді ж промислове обладнання доставляли на вуглевидобувні підприємства, розташовані на тимчасово окупованих територіях.

      Схему організував депутат Донецької обласної ради, він також зібрав групу осіб, з якими проводив злочинну діяльність. СБУ вже оголосила йому підозру за статтею "Фінансування тероризму".

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      Зловмисники переправили бойовикам обладнання на загальну суму понад 50 мільйонів гривень. Отримані кошти спрямовували як на фінансування "установ "ДНР", зокрема силового блоку, так і на інші заходи для утримання бойовиками захоплених територій Донецької та Луганської областей
      – зазначають в СБУ.

      Під час проведення обшуків в адмінбудівлях підприємства та за місцями проживання фігурантів провадження правоохоронці вилучили документацію, електронні носії інформації, чорнові записи, які містять дані з підтвердженням здійснення оборудки.

      Також вилучено вибухові пристрої та понад 500 тисяч гривень.

      гроші СБУ
      СБУ тероризм держзрада
      Чорнові записи, гроші та електронні носії із доказами провини знайшли в депутата облради на Донеччині

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      Теги: Новини України СБУ Війна на Донбасі Гроші Зброя
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