Депутат Донецької облради допомагав окупантам: постачав обладнання на непідконтрольні шахти

Протягом 2018 – 2019 років вітчизняне машинобудівне підприємство за документами нібито експортувало гірниче обладнання на адресу російських компаній. Насправді ж промислове обладнання доставляли на вуглевидобувні підприємства, розташовані на тимчасово окупованих територіях.

Схему організував депутат Донецької обласної ради, він також зібрав групу осіб, з якими проводив злочинну діяльність. СБУ вже оголосила йому підозру за статтею "Фінансування тероризму".

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Зловмисники переправили бойовикам обладнання на загальну суму понад 50 мільйонів гривень. Отримані кошти спрямовували як на фінансування "установ "ДНР", зокрема силового блоку, так і на інші заходи для утримання бойовиками захоплених територій Донецької та Луганської областей

– зазначають в СБУ.

Під час проведення обшуків в адмінбудівлях підприємства та за місцями проживання фігурантів провадження правоохоронці вилучили документацію, електронні носії інформації, чорнові записи, які містять дані з підтвердженням здійснення оборудки.

Також вилучено вибухові пристрої та понад 500 тисяч гривень.





Чорнові записи, гроші та електронні носії із доказами провини знайшли в депутата облради на Донеччині