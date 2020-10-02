Внаслідок виборів політики почали менше з'являтися у Верховній Раді. У вересні 2020 року народні депутати продемонстрували рекордно низькі показники відвідування пленарних засідань.

Комітет виборців проаналізував відвідування фракціями та народними депутатами пленарних засідань Верховної Ради на початку осені 2020 року. Про це повідомили на фейсбук-сторінці КВУ.

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В середньому на засіданнях Ради було зареєстровано лише 235 народних депутатів, що є рекордно низькими показниками. Зазвичай кількість депутатів, які відвідують засідання у ВР 9 скликання, становить понад 300 депутатів.

Довідка. Верховна Рада України внесла зміни у власний календарний план нинішньої сесії. У жовтні 2020 року парламент проведе лише пленарне засідання – 20 жовтня, коли мають розглядати законопроєкт про державний бюджет на 2021 рік у другому читанні.

Упродовж роботи 2 сесії Верховної Ради на засіданнях парламенту було зареєстровано 348 народних депутатів із 423. Після початку пандемії – 328 народних депутатів.

Що вплинуло на низьку відвідуваність

На низьку відвідуваність депутатів вплинуло:

загострення пандемії COVID-19;

початок місцевих виборів.

У результаті частина політиків перебувають із виборчими турами по регіонах, а не в сесійній залі парламенту.

Це є традиційною проблемою для України, коли внаслідок виборів робота парламенту фактично є паралізованою,

– зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Показники по фракціях

► Найвищі показники відвідування серед фракцій ВР у депутатів "Європейської солідарності". В середньому на засіданнях Ради було зареєстровано 64% депутатів фракції.

► Нижчі результати в групи "Довіра" та депутатів "Слуги народу" – в середньому 59% відвідування.

► У депутатів "Голосу" показники відвідування на рівні 54%, "Опозиційної платформи За життя" – 46%, ВО "Батьківщина" – 43%, групи "За майбутнє" – 40%.