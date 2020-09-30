Верховна Рада принить роботу у пленарному режимі через стрімке поширення COVID-19 серед депутатів. Попри це парламент таки збереться для ухвалення у першому читанні бюджету на 2021 рік.

В уряді щодня фіксують по декілька нових випадків захворювання на COVID-19. Тільки у фракції "Слуга народу" вже є понад 10 хворих на коронавірус. Таку думку висловила депутатка фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі 24 каналу.

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Оскільки деякі депутати перебувають на самоізоляції чи чекають на результати тестування, багато з них відсутні під час роботи парламенту. Однак депутатка зазначила, що комітети можуть працювати у відеорежимі, тому така ситуація жодним чином не вплине на їхню роботу, зокрема на ухвалення держбюджету на 2021 рік.

Рада точно збереться 20 жовтня для того, щоб ухвалити в першому читанні бюджет. Ми не можемо залишити країну без основного фінансового документа,

– заявила Кравчук.

Також 6 жовтня відбудеться саміт Україна-ЄС, у якому візьмуть участь президент Європейської ради Шарль Мішель та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. На ньому, ймовірно, будуть обговорювати надання Україні допомоги у розмірі 1,2 мільярда євро. Для цього депутатам потрібно було ухвалити низку законопроєктів. За словами Євгенії Кравчук, у Раді вже частково встигли це зробити.

Довідка. Україна підписала Меморандум та Кредитну угоду з Єврокомісією про надання 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги. Вона стане додатковим джерелом бюджетної підтримки до вже погодженої програми у розмірі 3,8 мільярда євро, з якої Україна очікує отримати ще 500 мільйонів євро.

"Ми ухвалили законопроєкт, який регулює ринок крові. Також ми планували проголосувати за проєкт про внутрішній водний транспорт, але там багато правок, тому зробити це швидко неможливо", – додала депутатка.



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