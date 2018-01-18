Депутати вирішили не розглядати законопроект про антикорупційний суд
15:05, сьогодні 488 Читать новость на русском
Верховна Рада не змогла включити до порядку денного сесії законопроекти про антикорупційний суд.
Після того, як депутати під час сесії Верховної Ради спочатку проголосували за законопроект про реінтеграцію Донбасу, а згодом за приватизацію держпідприємств, голосів за те, щоб розглянути президентський та альтернативні законопроекти про Вищий антикорупційний суд України, у залі парламенту не найшлося.
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За включення законопроектів до порядку денного на засіданні в четвер проголосували 183 народних депутати при 226 мінімально необхідних для відповідного рішення голосів.
Джерело: 24 Канал
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