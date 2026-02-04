Оборудки із землею на понад 30 мільйонів: нардепа та інших чиновників викрили на корупції

Правоохоронці повідомили про підозру нардепу та його спільникам у корупційній схемі заволодіння сільгосппродукцією держпідприємств на близько 30 мільйонів гривень.

Про це повідомляють Служба безпеки України, Спеціалізовану антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України.

Яку корупційну схему викрили?

Згідно з оприлюдненою інформацією, правоохоронці нещодавно викрили масштабну корупційну схему із заволодінням сільськогосподарською продукцією державних підприємств Національної академії аграрних наук України.

За даними СБУ, НАБУ та САП, організатором подібної схеми був чинний народний депутат України, якого, як зазначили правоохоронці, ще у серпні 2023 року викрили на отриманні хабаря за вирішення "земельних питань".

До схеми також були залучені двоє керівників державних підприємств НААН, депутат Київської обласної ради та приватна особа-пособник.

Слідство встановило, що в період з 2021 по 2023 роки вони незаконно збирали врожай соняшнику, кукурудзи та інших зернових із підконтрольних державних сільгоспугідь і вивозили його на приватні зерносховища.

Також фігуранти, діючи у змові вже з іншим директором держпідприємства, відвантажили 203 тонни соняшнику з бази дослідницької станції. Загалом йдеться про понад привласнення близько 2,5 тисячі тонн агропродукції.

Реальні обсяги зібраного врожаю навмисно не відображали у товаросупровідних та звітних документах.

Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна,

– повідомили в СБУ.

Кого викрили на корупції раніше?