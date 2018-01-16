Депутатське харчування: опубліковані свіжі ціни з їдальні Верховної Ради
14:59, сьогодні 5051 Читать новость на русском
У меню їдальні Верховної Ради України пропонується філе осетра майже за 300 гривень і сьомга за 154 гривні. Проте в меню є широкий асортимент страв за цілком прийнятними цінами.
Про це повідомляє "Апостроф", додаючи фото цінника із парламентської їдальні.
Так, вартість салату з моркви становить 10 гривень, з буряка – 13 гривень, капусти – 16 гривень. А салат "Цезар" коштує 31 гривню, салат "Царський" – 64 гривні.
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Щоб пообідати голубцями з м'ясом і рисом, доведеться заплатити в 51 гривню, за свинячі котлети – 43 гривні, вареники з м'ясом – 49 гривень, відбивні – 54 гривні, запечений лосось – 129 гривень.
Ціни в їдальні Верховної Ради
Джерело: 24 Канал
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