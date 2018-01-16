Депутатське харчування: опубліковані свіжі ціни з їдальні Верховної Ради

У меню їдальні Верховної Ради України пропонується філе осетра майже за 300 гривень і сьомга за 154 гривні. Проте в меню є широкий асортимент страв за цілком прийнятними цінами.

Про це повідомляє "Апостроф", додаючи фото цінника із парламентської їдальні. Так, вартість салату з моркви становить 10 гривень, з буряка – 13 гривень, капусти – 16 гривень. А салат "Цезар" коштує 31 гривню, салат "Царський" – 64 гривні. Читайте також: Що їдять народні депутати: названо найпопулярнішу страву у їдальні Ради Щоб пообідати голубцями з м'ясом і рисом, доведеться заплатити в 51 гривню, за свинячі котлети – 43 гривні, вареники з м'ясом – 49 гривень, відбивні – 54 гривні, запечений лосось – 129 гривень.

Ціни в їдальні Верховної Ради