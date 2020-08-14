Прессекретар Державного прикордонного комітету Білорусі Антон Бичковський повідомив, що депутату Європарламенту Роберту Бедрону було відмовлено у в'їзді в Білорусь.

Роберт Бедрон – глава делегації Європарламенту по відносинам з Білоруссю та Пятрас Ауштрявічюс – доповідач Європарламенту по Білорусі планували відвідати країну 14-16 серпня. Про це повідомило видання Радіо Свобода.

Цікаво Лукашенко вже програв: які є 3 можливі сценарії для диктатора

"Влада, що прийняли рішення про відмову у в'їзді й не зобов'язані повідомляти причини такого рішення", – повідомив Антон Бичковський.

Роберт Бедрон та Пятрас Ауштрявічюс планували оцінити поствиборну ситуацію, зустрітися із затриманими, урядовцями та неурядовими організаціями. Поки невідомо, чи спробує Ауштрявічюс сам приїхати в Білорусь.

Протести у Білорусі: головне