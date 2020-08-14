Депутату Європарламенту відмовили у в'їзді до Білорусі: як прокоментували таке рішення
Прессекретар Державного прикордонного комітету Білорусі Антон Бичковський повідомив, що депутату Європарламенту Роберту Бедрону було відмовлено у в'їзді в Білорусь.
Роберт Бедрон – глава делегації Європарламенту по відносинам з Білоруссю та Пятрас Ауштрявічюс – доповідач Європарламенту по Білорусі планували відвідати країну 14-16 серпня. Про це повідомило видання Радіо Свобода.
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"Влада, що прийняли рішення про відмову у в'їзді й не зобов'язані повідомляти причини такого рішення", – повідомив Антон Бичковський.
Роберт Бедрон та Пятрас Ауштрявічюс планували оцінити поствиборну ситуацію, зустрітися із затриманими, урядовцями та неурядовими організаціями. Поки невідомо, чи спробує Ауштрявічюс сам приїхати в Білорусь.
Протести у Білорусі: головне
- Протести у Білорусі тривають вже шостий день. Люди вийшли на вулиці після оголошення результатів президентських виборів.
- Річ у тім, що білоруси не згідні з результатами та вважають їх сфальсифікованими. Міжнародна спільнота також поділяє цю думку.
- Під час мирних акцій ОМОНівці жорстоко розганяють людей, застосовують світло-шумові гранати, гумові кулі та водомети.
- Тим часом міжнародна спільнота почала активно обговорювати можливість накладання санкцій на чинного Президента Білорусі Олександра Лукашенка.
- До прикладу, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала запровадити санкції проти Білорусі через порушення демократичних цінностей і прав людини.