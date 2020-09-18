Нардеп Андрій Деркач, який нещодавно потрапив під дію американських санкцій, подав до суду на МЗС України. Парламентар звинувачує відомство у бездіяльності.

У своєму позові до Окружного адмінсуду столиці Деркач просить "визнати протиправною" відсутність реакції з боку МЗС через начебто втручання Сполучених Штатів у справи України. Про це інформує пресслужба ОАСК.

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Відтак, Деркач не лише хоче, аби суд визнав протиправною "бездіяльність" МЗС, а й – зобов’язав відомство оприлюднити офіційну заяву щодо неприпустимості начебто втручання США у справи України.

Про яке втручання США у справи України йдеться? Андрій Деркач у травні оприлюднив аудіоматеріали, які нібито мали свідчити про вплив кандидата у президенти США Джо Байдена на п'ятого Президента України Петра Порошенка.



Одна з тем аудіозаписів, як зазначав депутат, стосувалася отримання Україною 1 мільярда доларів США в обмін на збереження схем Burisma і міжнародної корупції.

Поки ОАСК вирішує, чи відкривати справу за позовом депутата.

Зверніть увагу! 10 вересня Мінфін США вніс українця Андрія Деркача та ще 3 росіян до санкційного списку. У США Деркача відверто називають активним російським агентом, який упродовж 10 років підтримував тісні зв’язки з російськими спецслужбами. Його звинувачують у втручанні в вибори США та спробі їх підірвати.