Раніше в ЗМІ Веприцького називали претендентом на в. о. голови правління УЗ.

Державна аудиторська служба України (ДАСУ) виявила фінансові порушення приблизно на 100 млн грн в діяльності Романа Веприцького в період керівництва ним регіональною філією "Південно-Західна залізниця" УЗ (РФ "Південно-Західна залізниця"). Про це свідчать наявні в розпорядженні Hubs деталізовані дані, раніше опублікованої ревізії ДАСУ.

Наглядова рада АТ "Укрзалізниця" вже усунула Романа Веприцького від виконання повноважень в. о. члена правління компанії, а також рекомендувала Кабміну звільнити його з цієї посади, яку він займав з середини квітня 2020 року. Про це повідомила "Економічна правда" з посиланням на пресслужбу УЗ.

Більш того, як стало відомо Hubs, 10 червня на службовому місці у Романа Веприцького провели обшуки за одним з епізодів, описаних в акті перевірки ДАСУ.

Згідно з інформацією на підставі акта про ревізії, в 2018-2019 рр. РФ "Південно-Західна залізниця" допустила розтрати в різних фінансово-господарських операціях. Ревізія проводилася за зверненням ГУ СБУ в Києві та Київській області (від 6 вересня 2019 року).

Зокрема, близько 48,9 млн грн витрачено на заміну двигунів на шести рейкових автобусах (PESA-620М) без проведення процедур закупівель та без укладання договорів. Чим, за висновком ДАСУ, були порушені п. 1, 7 ст. 2 закону "Про державні закупівлі". В тому числі, встановлено, що відсутні старі дизельні двигуни, на капремонт яких витрачено майже 400 тис. грн. Рішення про цей капремонт, за даними ДАСУ, було прийнято на нараді під керівництвом Романа Веприцького, як в. о. директора філії.

Ще ревізія зафіксувала фінансові втрати філією майже на 34,2 млн грн через виплати одноразових заохочень співробітникам в порушення положень УЗ, Кодексу законів про працю, законів "Про оплату праці" та ін. Виплати були нараховані в період з 1 січня 2018 року по 30 вересня 2019 року. Майже всі рішення про оплату заохочень підписані Романом Веприцький.

Також велика сума в 16,4 млн грн, за висновком ДАСУ, була необґрунтовано витрачена Південно-Західною залізницею при реконструкції Київської дитячої залізниці. Як вважають держаудитори, РФ "Південно-Західна залізниця" фінансував роботи, купувала матеріали і обладнання з грубим порушенням законодавства – без проведення закупівельних процедур і укладання договорів. За інформацією ДАСУ, "...перераховано стороннім юридичним особам суму 16405,02 тис. грн без укладених договірних зобов'язань і наявних первинних документів, що призвело до дій безтоварних операцій, і до втрат фінансових (матеріальних) ресурсів АТ "Укрзалізниця".

Більш того, під час ревізії не вдалося перевірити доцільність проведення реконструкції Київської дитячої залізниці, оскільки в ході ревізії не були надані документи, що підтверджують необхідність ремонту інфраструктури.

Ревізією встановлено, що Роман Веприцький як в. о. директора філії призначав відповідальних осіб за проведення реконструкції цієї дороги. А згідно зі свідченнями співробітників, не були укладені навіть договори з підрядниками на проведення робіт.

Саме за цією справою НАБУ провело 10 червня обшуки у Романа Веприцького.

Крім того, були виявлені й інші порушення в діяльності Південно-Західної залізниці в період керівництва Веприцького на більш дрібні суми. Наприклад, при будівництві пасажирського сполучення Київ-Бориспіль на 1,3 млн грн. А через невчасні оплати контрагентам через суд філії були нараховані штрафні санкції на майже 900 тис. грн.

Роман Веприцький займав посаду в.о. директора РФ "Південно-Західна залізниця" з листопада 2017 року. У лютому 2019 року призначений директором філії. Звільнений з посади в грудні 2019 року за ексголови правління АТ "Укрзалізниця" Євгенії Кравцова. У 2020 році призначений директором з інфраструктури, а пізніше в. о. члена правління компанії.