Держава почне змінюватись, коли до влади прийдуть народжені в незалежній Україні, – Садовий

Мер Львова та лідер "Самопомочі" Андрій Садовий заявив, що коли людина іде у владу, вона повинна хотіти прославитись. Мовляв, грошей хочуть бізнесмени, яких легко перекупити. Тому їм і можна створити умови, коли вони не зможуть відмовити.

За словами львівського міського голови, через такі умови доведеться пройти і наступному парламенту, а багато хто з новообраних депутатів спокуситься. Про це він розповів в ефірі проекту "Право на владу".

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На думку Садового, ситуація зміниться, коли до влади почнуть приходити люди, які народились за часів незалежності України.

Для цього мають змінитися покоління. Коли до влади почнуть приходити ті, хто не інфікований подвійними чи потрійними стандартами, тоді, можливо, щось зміниться швидше. Зараз у нас буде лише перехідний парламент і перехідний період,

– переконаний лідер "Самопомочі".