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      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ
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      Держава почне змінюватись, коли до влади прийдуть народжені в незалежній Україні, – Садовий

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      Андрій садовий назвав умови політичних змін в державі
      Андрій садовий назвав умови політичних змін в державі / 24 канал

      Мер Львова та лідер "Самопомочі" Андрій Садовий заявив, що коли людина іде у владу, вона повинна хотіти прославитись. Мовляв, грошей хочуть бізнесмени, яких легко перекупити. Тому їм і можна створити умови, коли вони не зможуть відмовити.

      За словами львівського міського голови, через такі умови доведеться пройти і наступному парламенту, а багато хто з новообраних депутатів спокуситься. Про це він розповів в ефірі проекту "Право на владу".

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      На думку Садового, ситуація зміниться, коли до влади почнуть приходити люди, які народились за часів незалежності України.

      Для цього мають змінитися покоління. Коли до влади почнуть приходити ті, хто не інфікований подвійними чи потрійними стандартами, тоді, можливо, щось зміниться швидше. Зараз у нас буде лише перехідний парламент і перехідний період,
      – переконаний лідер "Самопомочі".

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Андрій Садовий Самопоміч Парламентські вибори 2019 Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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