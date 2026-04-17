Здавав позиції та допоміг ворогу вбити 5 українських воїнів: лісника з Ізюма судитимуть за зраду

Правоохоронці завершили розслідування щодо лісника з Ізюма, який під час окупації перейшов на бік ворога. Чоловік передавав росіянам дані про позиції ЗСУ та допоміг організувати засідку на українських військових.

Наразі обвинувальний акт уже скеровано до суду, підозрюваному загрожує довічне ув’язнення. Про це повідомляє ДБР.

Що відомо про зраду лісника з Ізюма?

ДБР та СБУ завершили досудове розслідування щодо помічника лісничого Ізюмського лісгоспу ДП "Ліси України". Обвинувальний акт у справі вже передано до суду.

За даними слідства, після захоплення Ізюм російськими військами чоловік добровільно почав співпрацювати з окупантами. Він передавав ворогу інформацію про місця дислокації підрозділів Збройні сили України.

У квітні 2022 року фігурант за завданням росіян допоміг організувати засідку на українських військовослужбовців однієї з бригад територіальної оборони. Для цього він увійшов у довіру до захисників і запропонував їм розміститися на території лісництва, посилаючись на знання місцевості.

Після цього чоловік передав окупантам точні координати розташування українських військових і сприяв підготовці нападу. Унаслідок обстрілу частині бійців вдалося відступити, однак інші загинули або потрапили в полон. Після деокупації Ізюма підозрюваний залишився у місті та продовжив працювати в лісництві, намагаючись уникнути відповідальності. Втім під час слідства один із військових, якого звільнили з полону, упізнав зрадника.

Свідок також повідомив, що бачив на ньому власне військове спорядження, яке було відібране після нападу. Правоохоронці зібрали необхідні докази, встановили місцеперебування чоловіка та затримали його.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Йому інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання аж до довічного позбавлення волі.

