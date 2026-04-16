Мова про військового льотчика гелікоптера Ка-52 Олексія Земцова, який вів популярний серед "воєнкорів" телеграм-канал "Воевода вещает" на 170 тисяч підписників. Деталі передає "Агентство".

Що сталося з адміністратором каналу "Воевода вещает"?

Пізно ввечері Земцов виклав три відео, в яких заявив: хоче "скористатися правом останньої офіцерської честі", тобто звести рахунки з життям.

У підписі він нічого не пояснив, написавши тільки: "Дякую. Живіть чесно. Тільки так ми переможемо".

Останнє відео "Воєводи": дивіться ролик

В роликах Земцов говорить: не збирається жити з позором і "дискредитацією російської армії" – нібито таку статтю йому хотіли приписати. Мовляв, якщо ці відео вийшли, то його вже немає в живих.

"Воєвода" розповів про свій конфлікт із командуванням. За його словами, він "не витримав тиску" з боку заступника головкома Військово-космічних сил Росії Володимира Кравченка, а також дій командира частини Олега Авраменка та військового слідчого Кантемірова.

Земцов на своєму каналі писав, що льотчиків винищувачів Су-34 після бойових вильотів змушували займатися стройовою підготовкою. Кравченкові це не сподобалося, тож через таку критику командування Земцова відсторонили від польотів.

Ще одним моментом була нібито зрада дружини "Воєводи" – достеменно не відомо, з ким саме вона зрадила, адже дані різняться. Після "покарання" коханця Земцова відправили в СІЗО, звідки потім випустили за клопотанням командира частини. Та коли "Воєвода" продовжив критикувати владу, той же командир звинуватив його в дискредитації російської армії.

Довідка. Це "популярна" стаття в Росії, яку ще називають статтею про фейки щодо армії. Вона криміналізована, тобто обвинувачувані за нею можуть сісти в тюрму або сплатити мільйонний штраф. Що серйозніший злочин інкримінують людині, то більше років вона проведе за ґратами – до 10 або й до 15 років. Зазвичай такі обвинувачення "шиють" журналістам або просто людям, які посміли мати власну думку в Росії.

"Воєвода" нібито показав папку з "чутливою інформацією" та закликав владу розібратися.

Хоча Земцов нібито передав права адміністрування каналу своєму Z-колезі Кирилу Федорову, той нічого не публікував. Останній допис на каналі містить фото патча з фразою "Уходя, гасите всех" (гра слів із "Уходя, гасите свет" і також фраза з російської пісні).

Цікаво! ЗМІ звернули увагу, що можливе самогубство Земцова не викликало скандалу. Провоєнні блогери висловилися в дусі, що в нього була особиста драма через дружину – і сказали, що спілкувалися з "Воєводою" після того, як він виклав ролкии. Сам Кирило Федоров сказав: у самогубство "Воєводи" не вірить, але не знає, де він.

Є думка, що "Воєвода" дезертирував з армії

Про це написав прокремлівський телеграм-канал Mash. Мовляв, тіло шукали 11 годин, але не знайшли.

Медіа інформують, що паспорт Земцова дійсний. А цього не було би у випадку, якби він загинув, – документ би просто анулювали.

В Росії уже були схожі ситуації