Зеленський нагородив орденами Шмигаля, Свириденко, "Мадяра" та Білецького

Володимир Зеленський з нагоди дня Української державності нагородив державними нагородами низку військових та урядовців. Зокрема, відзначено експрем'єр-міністерку Юлію Свириденко.

Про це йдеться у відповідних указах №603/2026 та №604/2026 на сайті Президента України.

Які нагороди і кому вручив Зеленський?

Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня глава держави відзначив прем'єр-міністра України у 2025 – 2026 роках Юлію Свириденко. Аналогічну нагороду отримав перший віцепрем'єр-міністра України – міністр енергетики Денис Шмигаль.

Зазначимо, що найвищим ступенем ордена є І ступінь.

Також президент відзначив державними нагородами українських військових. Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ, майор Роберт Бровді "Мадяр" отримав орден Богдана Хмельницького I ступеня.

А бригадного генерала Андрія Білецького нагородили орденом Богдана Хмельницького II ступеня.

В указах зазначається, що нагороди присвоєно за "значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість під час захисту суверенітету й територіальної цілісності України. А також за вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя та сумлінне виконання професійного обов'язку, в тому числі військового".

Нагадаємо, днями Володимир Зеленський нагородив президента Франції Емманюеля Макрона однією з найвищих державних нагород України – орденом Свободи. Так президент подякував французькому колезі за багаторічну підтримку України та особистий внесок у розвиток відносин.